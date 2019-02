USA haluaa palauttaa Eurooppaan satoja ISIS-jihadisteja

– Yhdysvallat pyytää Britanniaa, Ranskaa, Saksaa ja muita eurooppalaisia liittolaisia ottamaan takaisin ja panemaan oikeuden eteen yli 800 ISIS-taistelijaa, jotka otimme kiinni Syyriassa, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tviittaa.

Trump toteaa jihadistijärjestön olevan ”valmis kaatumaan”.

– Vaihtoehto on se, että meidän on pakko vapauttaa heidät, ja se ei ole hyvä.

Presidentin mukaan ISIS:n niin sanottujen vierastaistelijoiden odotetaan palaavan takaisin Eurooppaan eikä Yhdysvallat halua seurata sitä sivusta.

– Teemme niin paljon ja käytämme niin paljon rahaa. Muiden on aika ottaa vastuuta ja hoitaa hommat, joihin heillä on kyky. Me vetäydymme pois kun kalifaatti on 100-prosenttisesti voitettu.

Yhdysvaltain erikoisoperaatioista vastaavaa päämajaa (U.S Special Operations Command) johtava kenraali Raymond Thomas III kertoi hiljattain Yhdysvaltain senaatin kuulemistilaisuudessa USA:n ja sen liittolaisten ottaneen Syyrian Deir ez Zorin viimeisillä ISIS-alueilla tuhatkunta jihadistia vangeiksi. Vankien kohtalosta ei kuitenkaan ole tehty päätöstä eikä kukaan tunnu tietävän, mitä heille pitäisi tehdä.

Osa vangituista on käytännössä sotilaallisesti kouluttamattomia rivimiehiä, jotka ovat taistelleet etulinjassa. Vankien joukossa on kuitenkin myös operaatioiden suunnitteluun koulutettuja jihadistitaistelijoita ja ”mestaripommintekijöitä”. Heitä pidetään uhkana Yhdysvalloille ja sen liittolaisille.

The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them……..

….The U.S. does not want to watch as these ISIS fighters permeate Europe, which is where they are expected to go. We do so much, and spend so much – Time for others to step up and do the job that they are so capable of doing. We are pulling back after 100% Caliphate victory!

