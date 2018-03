USA alkaa harjoitella massaevakuointia Etelä-Koreassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Myös sotilaiden perheenjäseniä lennätetään Yhdysvaltoihin.

Yhdysvallat suunnittelee harjoittelevansa ensi kuussa Korean-joukkojensa (USFK) massaevakuointia Etelä-Koreasta, kertoo The Korea Times.

Yhdysvallat on harjoitellut aiemmin evakuointia kaksi kertaa vuodessa, mutta pienemmässä mittakaavassa. Tänä vuonna myös USFK-joukkojen siviilihenkilöstöä ja sotilaiden perheenjäseniä lennätetään Yhdysvaltojen mantereelle asti. Viime harjoituksessa muutamia perheitä evakuoitiin Japaniin.

Massaevakuointi on osa USA:n ja Etelä-Korean sotaharjoitusta, joka käynnistyy huhtikuussa. The New York Timesin mukaan harjoituksiin osallistuu 23 000 amerikkalaissotilasta ja yli 300 000 eteläkorealaissotilasta.

Sotaharjoitukset järjestetään myös tänä vuonna Pohjois-Korean, Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean orastavista rauhanneuvotteluista huolimatta. The Korea Timesin mukaan USA ja Etelä-Korea ovat sopineet, että maat eivät tänä vuonna harjoittele strategisilla aseilla kuten ydinsukellusveneillä.