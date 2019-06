US: Näin ministeri puolustaa Pirkka- ja Rainbow-sääntelyä

Jari Lepän mukaan kauppojen kilpailuasemasta kärsivät maanviljelijät ja ruoantuottajat.

Maa- ja metsätalousministerinä jatkava Jari Leppä (kesk.) pitää päivittäistavarakauppojen private label-tuotteiden sääntelyä perusteltuna, Uusi Suomi kertoo.

Lepän mukaan tuotteet aiheuttavat Suomen ruokajärjestelmän sisällä epätasapainoa. Kauppojen kilpailuasemasta kärsivät uuden ministerin mukaan erityisesti maanviljelijät ja ruoantuottajat.

– Epätasapaino meidän ruokajärjestelmän sisällä on kasvanut kasvamistaan vuosi vuodelta. Ja mihin suuntaan se on kasvanut ja kehittynyt? – Siihen suuntaan, että viljelijät, ruoan tuottajat ovat yhä ahtaammalla. Ja tämä on asetelma, johon on välttämätöntä meidän muutos saada, Leppä perustelee Uudelle Suomelle.

Lepän mukaan kauppa on ottanut Private label-tuotteiden avulla ”entistäkin vahvempaa niskalenkkiä niin viljelijöistä kuin teollisuudestakin”

– On tarpeen arvioida, onko tämä nykyinen tapa toimia oikea ja luoko se sitä tasapainoa vai eikö se luo. Ja oma mielipiteeni on, että ei luo, vaan se luo epätasapainoa, ministeri jatkaa.

– Halvan ruoan maksaa aina joku. Sen maksaa joko ympäristö, eläinten hyvinvointi, viljelijä tai teollisuus. Joku maksaa aina halvan ruoan. Sen vuoksi se hinnanmuodostuminen pitää olla oikealla tolalla, myöskin siinä mielessä, että kun viljelijöillä kustannukset nousee, niin jotenkin ne pitää pystyä siirtämään ketjussa eteenpäin. Tämä mekanismi ei nyt toimi, Leppä tilittää.

