US: Kenen kanssa Antti Rinne neuvottelee? ”Keskustan linja hämärä”

Markku Jokispilän mukaan keskustan linja ja tuleva puheenjohtaja ovat hämärän peitossa.

Keskustan päätös valita puheenjohtaja Juha Sipilän seuraaja vasta syyskuussa aiheuttaa ongelman hallitusta kokoavalle SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteelle, arvioi eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä.

– Se vaikuttaa tietysti hallitusneuvotteluihin, jos yhden pääneuvottelukumppanin puheenjohtaja on hämärän peitossa ja voi vielä sanoa, että puolueen linjakin on. Eihän se optimaalinen tilanne ole pääministerikandidaatille, Jokisipilä sanoo Uudelle Suomelle.

Juha Sipilä ilmoitti tiistaina luopuvansa puheenjohtajuudesta. Keskustan puoluehallitus totesi äänestäjien osoittaneen suunnan oppositioon. Ovi hallitusyhteistyölle jätettiin kuitenkin raolleen.

Keskusta olisi sääntöjensä puitteissa voinut valita Juha Sipilälle seuraajan jo toukokuussa. Kysymys kuuluu, kenen kanssa keskustassa nyt neuvotellaan.

– Kyllä keskustassa puheenjohtajan ääntä käyttää syyskuuhun saakka Juha Sipilä. Ei ketään muuta ole, ketä sitä voisi käyttää. Vaikka hän on tällainen rampa ankka, niin hän on kuitenkin nimellisesti ja oikeasti puheenjohtaja. En tiedä, onko mahdollista valita hänen tilalleen joku käymään hallitusneuvotteluita, Jokisipilä sanoo.

Keskustan ratkaisu viivästyttää Sipilän seuraajan valintaa syyskuulle mietityttää Jokisipilää.

– Nyt meni viiden kuukauden päähän. Mikä pohdinta siinä sitten on takana? Kaiketi tässä halutaan käydä sisäistä keskustelua siitä, mikä puolueen suunta on. Alkiolaisuuden nimeen on vannottu jo pitkään tietyissä piireissä, ja että nyt on tehty liian oikeistolaista talouspolitiikkaa ja unohdettu maaseutu.

– Varmaan nyt odotetaan julkisuudessa toistaiseksi pyörineiltä nimiltä vauhtia keskusteluun siitä, mitä keskustalaisuus ideologisen ajattelun on.

Keskustan piirijohtajille tehdyn Uutissuomalaisen soittokierroksen perusteella Antti Kaikkonen, Annika Saarikko ja Katri Kulmuni ovat nousemassa kärkiehdokkaiksi puolueen uudeksi puheenjohtajaksi.

Jokisipilän mukaan hallitusyhteistyöhön ryhtyminen keskustan kanssa olisi kuin ostaisi sikaa säkissä.

– Kenelläkään ei ole tietoa, kuka on uusi puheenjohtaja ja mihin hän lähtee viemään puoluetta.