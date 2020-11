US: Ennenaikaiset reitit pois työelämästä halutaan tukkia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Palkansaajen tutkimuslaitos haluaa tukkia reittejä, jotka johtavat ennenaikaisesti pois työelämästä.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Elina Pylkkänen sanoo Uudelle Suomelle, että Suomessa pitää systemaattisesti tukkia reittejä, jotka johtavat ennenaikaisesti pois työelämästä. Näin on tehty on Ruotsissa, jossa yli 55-vuotiaiden työllisyysaste on merkittävästi Suomea korkeampi.

Pylkkäsen mukaan Ruotsista pitäisikin ottaa oppia, jotta työllisyysaste nousisi.

– Kun näitä reittejä tukitaan, se varmasti tuottaa toivotun tuloksen, Pylkkänen sanoo.

Hallitus odottaa työmarkkinaosapuolilta marraskuun loppuun mennessä esitystä keinoista, joilla yli 55-vuotiaiden työllisyyttä voidaan parantaa vähintään 10 000 työllisellä. Mikäli työmarkkinajärjestöt eivät löydä ratkaisuja, hallitus aikoo itse linjata tarvittavat toimet joulukuussa.

Neuvotteluissa keskeisimpänä kysymyksenä ovat olleet työttömyysturvan lisäpäivät eli niin sanottu eläkeputki.