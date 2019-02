US: Anne Bernerin pankin hallitus onkin koolla jo ennen vaaleja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Oikeuskanslerin mukaan uusi päivämäärätieto ’muuttaa asetelmaa’.

Uuden Suomen mukaan ruotsalaisen pankkikonserni SEB:n tulevan uuden hallituksen on määrä pitää ensimmäinen kokouksensa jo 26. maaliskuuta 2019. Tämä on Suomen eduskunnan nykyisen vaalikauden aikana.

SEB:n hallitukseen on ehdolla liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) Hän on tähän asti korostanut, että pankin hallituksen ensimmäinen kokous on 29. huhtikuuta 2019 eli eduskuntavaalien jälkeen. Berner haluaa jatkaa ministerin tehtävissä.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti antoi aiemmin tänään tiedotteen kannanotostaan ministeri Anne Bernerin tiedusteluun asiassa. Pöystin tuolloinen arvio perustui Bernerin antamaan päivämäärään.

Tiedotteessaan oikeuskansleri Pöysti kertoi todenneensa Bernerille pitävänsä ”pörssiyhtiön hallituksen jäsenyyden ja valtioneuvoston jäsenen tehtävien samanaikaista hoitamista ongelmallisena”. Suoranaista estettä oikeuskansleri ei kuitenkaan nähnyt.

Oikeuskanslerin tiedotteessa todettiin, että kyse on vaalien jälkeen toimivasta toimitusministeristöstä ja siitä, että mahdollinen pankin hallituksen jäsenyys edellyttäisi vain yhteen kokoukseen osallistumista ministerin toimikaudella käytännössä aivan sen lopussa.

– Olen lisäksi ottanut huomioon ministerin ilmoituksen, jonka mukaan hän pidättäytyy osallistumasta rahoitusmarkkinoita koskevien asioiden käsittelyyn tästä hetkestä lukien, oikeuskansleri totesi tiedotteessa.

Perustuslain 63. pykälän mukaan ministeri ei saa ministeriaikanaan hoitaa julkista virkaa eikä sellaista muuta tehtävää, joka voi haitata ministerin tehtävien hoitamista. Erikseen on mainittu ”hallintotehtävät rahoituslaitoksissa sekä muissa taloudellisesti merkittävissä yrityksissä”.

”Luonne on erilainen”

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti sanoi myöhemmin keskiviikkona illalla Uudelle Suomelle, että uudet päivämäärätiedot ”muuttavat asetelmaa”.

– Minua konsultoitiin niin, että ensimmäinen kokous pidettäisiin 29.4. ja silloin valtioneuvoston työskentelyn luonne on erilainen, Tuomas Pöysti sanoo US:lle.

– Oma arvioni perustui siihen, että tämän uuden tehtävän hoito olisi hyvin vähäisessä määrin päällekkäin valtioneuvoston jäsenyyden kanssa niin ajallisesti kuin tehtävien sisällön suhteen. Jos näitä tehtäviä ja päätöksiä tehtäväksi tuleekin jo aikaisemmassa vaiheessa, joudutaan pohtimaan uudessa valossa, onko tämän (SEB-pankin) hallituksen jäsenyyden ja valtioneuvoston jäsenyyden täysipainoinen hoito yhteensovitettavissa.

Pöystin mukaan Anne Bernerin itse on nyt ensin arvioitava, tehdäänkö asiassa uusi arvio. Ministerin kuuluu itse arvioida, mihin hän voi osallistua.

– Sen jälkeen me tarvittaessa arvioimme asiaa laillisuusvalvonnan näkökulmasta.

