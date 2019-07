Ursula von der Leyen valittiin EU-komission johtoon

Saksan puolustusministeri Ursula von der Leyen on valittu Euroopan komission uudeksi puheenjohtajaksi.

Jean-Claude Junckeria komission johdossa seuraava, CDU:ta edustanut Ursula von der Leyen, 60, sai Strasbourgissa Euroopan parlamentin äänestyksessä tarvittavan enemmistön meppien äänistä.

Ääniä annettiin 733. Ursula von der Leyeniä puolsi 383 meppiä. Häntä vastaan äänesti 327 meppiä. Tyhjää äänesti 22.

Warm congratulations to @vonderleyen on her election as @EU_Commission president. Together with her, the @EPPGroup will continue fighting for a strong, ambitious and more democratic Europe. pic.twitter.com/leHqtkur0U

— Manfred Weber (@ManfredWeber) July 16, 2019