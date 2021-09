Ursula von der Leyen haluaa poistaa alv:n EU:n sisäiseltä asekaupalta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EU-komission puheenjohtaja vetoaa voimakkaasti EU-puolustuksen puolesta.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ehdottaa, että jos puolustuskalustoa myydään EU-maiden välillä, kaupoista ei tarvitsisi maksaa arvonlisäveroa. Hänen mielestään tällä tavoin voidaan parantaa EU:n sisäistä yhteistyötä puolustuksen saralla.

– Pitää etsiä uusia keinoja saada synergioita. Yksi keino olisi, että luovumme arvonlisäverosta, kun ostamme puolustustarvikkeita, jotka on suunniteltu ja tuotettu Euroopassa.

Von der Leyen piti keskiviikkoaamuna Ranskan Strasbourgissa jokavuotisen Unionin tila -puheensa. Hän vetosi siinä voimakkaasti EU-puolustuksen puolesta. Hänen mielestään tähän on kolme syytä.

Ensinnäkin EU:n pitää pystyä luomaan tasapainoa lähialueilleen.

– Maantieteen takia EU tietää paremmin kuin kukaan, että jos et työskentele kaukaisten kriisien estämiseksi, kriisit tulevat luoksesi, von der Leyen sanoo.

Toiseksi hän korostaa, että teknologian kehitys tuottaa nopeasti uudenlaisia uhkia. Hybridi- ja kybervaikuttamisen vuoksi valtiot ja ei valtiolliset toimijat käyttävät voimaa uudella tavalla.

– Enää ei tarvita armeijaa aiheuttamaan suurta tuhoa. Nykyään voi halvaannuttaa teollisuuslaitoksia ja sairaaloita kannettavalla tietokoneella.

Kolmas syy on, että EU on von der Leyenin mielestä ainutlaatuinen ”turvallisuuden tarjoaja” maailmassa. Hän muistuttaa, että Euroopalla on pitkä historia rauhanturvaamisessa.

– Tulee tehtäviä, joissa Nato tai YK eivät ole läsnä, mutta joissa EU:n pitää olla.

Von der Leyen lupaa, että EU ja Nato tiivistävät yhteistyötään. Hän kertoo keskustelleensa Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin kanssa, ja loppuvuoden aikana EU ja Nato antavat yhteisen julistuksen koskien puolustusta.

– Ei ole yhtään turvallisuuteen tai puolustukseen liittyvää asiaa, jossa ratkaisuna olisi vähentää yhteistyötä.

Von der Leyen puhuu eurooppalaisesta puolustusyhteisöstä, jollainen hänen mielestään pitää pystyä luomaan. Pelkkä keskustelu joukkojen koosta ei riitä, hän sanoo.

– Meillä voi olla maailman kehittyneimmät joukot, mutta jos niitä ei käytetä, mitä hyötyä niistä on?

Tähän saakka ongelma on ollut se, että EU-mailta puuttuu poliittista tahtoa tehdä yhteistyötä, saksalainen von der Leyen sanoo. Yksi ratkaisu olisi hänen mielestään, että EU-maat alkavat nykyistä paremmin jakaa tietojaan keskenään.

– En tarkoita vain tiedustelutietoa kapeasti ajateltuna. Pitää tuoda yhteen kaikki tieto kaikista lähteistä, avaruudesta, poliisikoulutuksesta, avoimista lähteistä ja kehitysyhteistyön toimijoilta.

Komission puheenjohtaja ehdottaa, että EU luo oman tilannetietokeskuksen, joka kokoaa yhteen eri lähteiden tuottaman tiedon. Hän ehdottaa myös, että EU laatii yhteiset pelisäännöt kyberpuolustukselle.

– Jotta olisimme paremmin valmistautuneita, täysin informoituja ja kykeneviä päättämään.

EU:n kiertävänä puheenjohtajamaana toimii ensi keväänä Ranska. Von der Leyen ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron järjestävät tuolloin eurooppalaista puolustusta käsittelevän huippukokouksen.

– Voimme tehdä EU-tasolla paljon, mutta jäsenmaiden pitää myös toimia, von der Leyen sanoo.