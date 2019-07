Ursula von der Leyen: Brexitille voidaan myöntää lisäaikaa

EU-komission johtajaehdokas keräsi mepeiltä tukea valinnalleen europarlamentissa.

EU-komission puheenjohtajaehdokas, Saksan puolustusministeri Ursula von der Leyen on valmis lykkäämään Britannian EU-eroa.

– Olen valmis myöntämään jatkoaikaa Brexitille, jos lisäaikaa tarvitaan perustellusti, Ursula von der Leyen totesi Euroopan parlamentissa pitämässään puheessaan tiistaina.

EU myönsi keväällä kahdesti lykkäystä Brexitille, koska Britannia pyysi. Tällä hetkellä on voimassa sopimus, jonka mukaan Brexit tapahtuu lokakuun viimeisenä päivänä.

EU ja Britannia ovat neuvotelleet erosopimuksen, mutta Britannia ei ole hyväksynyt sitä. Jos Britannia ei hyväksy sitä eikä se pyydä lykkäystä, maa eroaa EU:sta ilman sopimusta lokakuun lopussa.

Euroopan parlamentti äänestää von der Leyenin valinnasta EU-komission puheenjohtajaksi tiistaina illalla.

Hänen valintansa ei ole kuitenkaan varma. Moni meppi on uhannut äänestää hänen valintaansa vastaan.

EU:n jäsenmaat nimesivät von der Leyenin kompromissiehdokkaaksi. Samalla parlamentin vaatima niin kutsuttu kärkiehdokasmenettely sivuutettiin.

Vihreät, vasemmisto ja iso osa oikeistopopulisteista ovat kertoneet vastustavansa von der Leyenin valintaa.

Hän tarvitsee parlamentin absoluuttisen enemmistön eli 374 ääntä 747:stä paikkansa vastaan ottaneesta parlamentaarikosta.

Tullakseen valituksi hän tarvitsee oman ryhmänsä, keskustaoikeisto EPP:n lisäksi esimerkiksi keskustaliberaalien Uudistuvan Euroopan ja merkittävän osan sosiaalidemokraateista.

Kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa

Von der Leyen sanoi puheessaan haluavansa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa

– Euroopasta pitää tehdä ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.

Hänen mielestään kasvihuonepäästöjä pitää vähentää 50-55 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Von der Leyen ehdottaa green deal -ilmastolaki, joka määrittää vuoden 2050 tavoitteen.

– Tätä varten tarvitaan investointeja. Julkinen raha ei riitä. Minä ehdotan kestävää eurooppalaista investointisuunnitelmaa ja osaa Euroopan investointipankista muutettavaksi ilmastopankiksi.

– Tarvitaan muutos elin- ja matkustustapoihin.

Pk-yritykset luovat työpaikkoja

Von der Leyen korosti vahvan talouden merkitystä.

– Se, minkä haluamme kuluttaa, pitää ensin ansaita. Meidän pitää vahvistaa taloutemme selkärankaa eli pk-yrityksiä, jotka luovat työpaikkoja ja ammattikoulutusta nuorille.

– Pk-yritykset tarvitsevat kuitenkin pääomaa ja rahoitusta. Poistetaan esteet ja viimeistellään pääomamarkkinaunioni, jonka yritykset tarvitsevat.

Hänen mukaansa EU:n pitää myös kehittää vakaus- ja kasvusopimusta.

– Kun investointeja ja uudistuksia tarvitaan, meidän pitää varmistaa, että ne onnistuvat. Meidän pitää käyttää hyväksemme kaikki sääntöjen puitteissa oleva liikkumavara.

Von der Leyen katsoo, että EU:sta pitää tehdä tasa-arvoisempi ja reilumpi.

– Sosiaalisessa markkinataloudessa jokaisen täysipäiväisesti työskentelevän pitäisi ansaita elinkustannukset kattavaa minimipalkkaa.

– Tätä varten tarvitaan työnantaja- ja työntekijäliittojen välisiä työehtoneuvotteluja, jotta minipalkka voidaan muokata ala- ja aluekohtaisesti.

Hän peräänkuulutti oikeusvaltioperiaatetta.

– Oikeusvaltioperiaatteen avulla suojellaan vapauksia ja heikommassa asemassa olevia ihmisiä. Oikeusvaltioperiaatteen suhteen ei voida tehdä kompromissia.

– Vakuutan, että EU turvautuu käytössään olevaan työkalupakkiin täysimääräisesti Euroopassa. Ehdotan myös uuden oikeusvaltioperiaatemekanismin perustamista.

Ihmishenkiä pelastettava

Von der Leyen on huolissaan Välimeren tilanteesta ja muuttoliikkeestä.

– Viimeisen viiden vuoden aikana yli 17 000 ihmistä on hukkunut Välimerellä, josta on tullut yksi vaarallisimmista rajoista maailmassa.

Hän korosti, että EU:lla on kansainvälisten sopimusten nojalla velvollisuus pelastaa ihmishenkiä.

– Meidän pitää myös pyrkiä vähentämään laitonta maahanmuuttoa, taistella salakuljettajia vastaan, säilyttää oikeus turvapaikkoihin ja parantaa pakolaisten tilannetta avaamalla humanitaarisia käytäviä.

– Ehdotan uutta maahanmuutto- ja turvapaikkasopimusta, joka pitää sisällään Dublinin-sopimuksen uudistuksen.

– Tämän avulla palaamme täysin toimimaan Schengen-alueeseen, joka perustuu vapaaseen liikkumiseen.

Von der Leyenin mukaan keskeisenä osana tässä on Euroopan raja- ja merivartioston vahvistaminen.

Hän korosti, että Nato tulee aina olemaan Euroopan yhteisen puolustuksen kulmakivi. Euroopan pitää kuitenkin ottaa enemmän vastuuta puolustuksestaan.

– Sitä varten perustimme puolustusunionin. Vakautustoimet perustuvat diplomatiaan, sovitteluun ja jälleenrakentamiseen.

🔴 LIVE: watch as Parliament debates Ursula von der Leyen’s nomination for president of the European Commission ⬇ https://t.co/76gB7Ooqo8 — European Parliament (@Europarl_EN) July 16, 2019