Uppoava öljytankkeri räjähdysvaarassa

Itä-Kiinan merellä palava iranilainen öljytankkeri saattaa räjähtää, kertoo BBC.

Kiinalaisviranomaiset pelkäsivät uppoamassa olevan aluksen voivan aiheuttaa laajan ympäristökatastrofin. Tankkerin lastina on 136 000 tonnia öljyä.

Panaman lipun alla purjehtiva Sanchi oli matkalla Iranista Etelä-Koreaan. Tankkeri törmäsi lauantai-iltana Hongkongiin rekisteröidyn CF Crystal -rahtialuksen kanssa noin 260 kilometriä Shanghaista itään.

Sanchin miehistöön kuuluu 30 iranilaista ja kaksi bangladeshilaista. Yhden henkilön ruumis on löytynyt, muut ovat toistaiseksi kateissa. CF Crystalin kyydistä pelastettiin 21 Kiinan kansalaista.

Tulipalosta syntyneet myrkylliset savupilvet vaikeuttivat pelastustöitä.

#Iranian tanker #Sanchi at risk of explosion as authorities struggle to container blaze and fuel leak https://t.co/ig2yxnRSFm #maritime #shipping #NITC pic.twitter.com/DrDihJ4nWn

