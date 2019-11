Upea puhe, sanoi Antti Rinne kokoomuslaiselle – tässä se on

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sanni Grahn-Laasonen kysyi, miten keskusteluun saisi lisää sydämen sivistystä.

Eduskunnan torstaisen kyselytunnin aluksi perussuomalaiset kysyivät sananvapaudesta, josta keskustelu laajeni vihapuheeseen ja keskusteluun. Ehkä suurimman huomion vei kuitenkin kokoomuksen kansanedustaja Sanni Grahn-Laasosen kysymys.

– Sananvapaus on meidän suomalaisen ja meidän länsimaisen demokratiamme perusarvoja. Samaan aikaan meillä jokaisella on vastuu siitä, miten tätä vapautta käytämme. Sananvapautta ainakin oman ajatteluni mukaan käytetään silloin väärin tai kyseenalaisella tavalla, jos sitä käytetään väärin toisen loukkaamiseen tai pahimmillaan toisen ihmisen tai ihmisryhmän ihmisarvon rikkomiseen tai kyseenalaistamiseen, Sanni Grahn-Laasonen aloitti.

– Havahduin joitain aikoja sitten, kun sain lukiolaistytöltä viestin, jossa hän kertoi mielipiteensä erääseen asiaan, joka oli paljon poliittisessa keskustelussa. Hän sanoi siinä, että hän ei uskalla kirjoittaa tätä julkiselle Facebook-seinälleen, sosiaaliseen mediaan, koska hän pelkää siitä tulevaa vihaista ja rumaa ja jopa uhkaavaa palautevyöryä, Grahn-Laasonen kertoi.

– Näin ollen ajattelen, että sananvapauden pitää kuulua myös heille, jotka eivät ole äärimmäistä mieltä jostain, tai eivät pidä kovin kovaa ääntä, tai kokevat että heillä ei ole sellaista… suojamuuria, että he kykenevät ottamaan vastaan tällaista vihapuhemyrskyä ja palautetta.

– Nyt kysynkin hallitukselta – ja oikeastaan koko eduskunnalta – että mitä yhdessä voisimme tehdä sen hyväksi, että keskustelukulttuuri Suomessa sisältäisi enemmän sydämen sivistystä?

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) kiitti ”erittäin hyvästä puheenvuorosta”.

– Juuri näin meidän pitäisi miettiä, että millä tavalla pystymme tekemään toimia, että miten me poliitikot pystymme vaikuttamaan siihen että jokainen voisi hyvin ja uskaltaa sanoa omaa mielipidettä, ja uskaltaa mennä keskusteluihin ilman sitä pelkoa että joutuu maalittamisen kohteeksi, Anna-Maja Henriksson sanoi.

Myös pääministeri Antti Rinne (sd.) pyysi saada vastata.

– Minusta, Grahn-Laasonen, upea puheenvuoro. Täytyy sanoa, Antti Rinne totesi.

– Minäkin saan paljon sähköpostia ihmisiltä, ja hyvin usein niissä sähköposteissa todetaan, että ethän kerro tätä minun tarinaani ulos. Että hän pelkää siihen liittyviä reaktioita. Tämä on asia, joka meidän täytyy kyetä kitkemään suomalaisesta yhteiskunnasta. Demokratiassa, tasa-arvoisessa oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa ei kenenkään kuulu pelätä sitä, että käyttää sananvapautta oikein, ei toisia ihmisiä vastaan, vaan kertomalla asioista niin kuin ne on, niin kuin täällä on peräänkuulutettu myös perussuomalaisilta, Rinne sanoi.