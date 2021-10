”Unohtakaa Venäjän hyökkäykset ja murhat tai valmistautukaa kylmään talveen”

– Näin käy, kun kieltäytyy kuuntelemasta ja suhtautuu ylimielisesti tyhmiin itäeurooppalaisiin, jotka ovat toimineet Venäjän kanssa kaikki nämä vuodet, Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves sanoo sarkastisesti Twitterissä.

Hän viittaa Venäjän viimeaikaisiin lausuntoihin Euroopan energiatilanteesta ja suuntaa sanansa erityisesti Saksalle. Ilveksen mukaan saksalaispäättäjät ovat hokeneet viimeiset kymmenen vuotta, että Venäjän kaasuyhtiö Gazpromin kiistelty Itämeren Nord Stream 2 -kaasuputki on ”puhtaasti kaupallinen hanke, johon ei liity mitään poliittista.

Venäjän EU-lähettiläs Vladimir Chizhov totesi kuitenkin sunnuntaina, että Euroopan orastava kaasukriisi ratkeaisi nopeammin, jos EU lakkaisi kohtelemasta Venäjää ”vastustajana” ja alkaisi kohdella sitä sen sijaan ”kumppanina”. Moskova on antanut lisäksi ymmärtää, että tilanne helpottuisi sallimalla Nord Stream 2:n kaasutoimitukset Saksaan. Verkkouutiset kertoi Chizhovin lausunnoista tässä jutussa.

– Ja Saksa sanoi meitä idiooteiksi, Toomas Hendrik Ilves lataa.

Ilves on jakanut Twitterissä myös kansainvälisen niin kutsuttuja Magnitski-lakeja ajavan kampanjan vetäjän ja korruptionvastustaja Bill Browderin kommentin aiheesta. Kremlin arkkiviholliseksikin toisinaan tituleerattu Browder ryöpyttää Venäjän energialausuntoja kovin sanoin.

– Venäjän EU-lähettilään mukaan kaasukriisi ratkeaisi, jos ”EU lakkaisi kohtelemasta Venäjää vastustajana. Käännös: unohtakaa kaikki hyökkäyksemme, murhamme, petoksemme ja rahanpesumme… ja kaasu virtaa jälleen. Muussa tapauksessa valmistautukaa kylmään talveen, Browder sanoo.

This is what happens when you refuse to listen and smugly look down on and ignore the dumb East Europeans who have dealt with Russia all these years.

Of course rich Germany also dealt with Russia, which always deferred, unless of course they needed to kill someone in Berlin. https://t.co/OlkzHLtW5D

