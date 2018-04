Unohda samppanja: Tässä hyvät ja huokeat kuohuviinit vapuksi

Samppanjaa vappuna? Asian voi ajatella toisinkin.

Samppanja on kiistatta maailman tunnetuin juhlajuoma, mutta juuri siksi sen käyttöä suurina juhlapäivinä kannattaa harkita huolella. On turha alleviivata samppanjalla sitä, että juhlitaan silloin kun se on kaikille selvää muutenkin. Samppanjan tehot (sen juhlaimagoon käytetyt mainosmiljardit) tulevat paremmin hyödynnettyä, kun sen pyrkimyksenä on tehdä arjesta juhlaa.

Kuohuviinien laatu on viime vuosikymmenen aikana noussut huimasti. Laadukasta kuohuvaa saa nyt kymmenistä eri maista, joskaan ei vieläkään Suomesta.

Laadun myötä toki myös hinnat ovat nousseet. Alkostakin löytyy espanjalaisia Cavoja, italialaisia Proseccoja ja jopa englantilaisia kuohuviinejä, jotka ovat perussamppanjoita kalliimpia. Toki laadukasta tavaraa saa alle kahden kympin.

Yksi sellainen on Freixenet Cordon Rosado Brut, € 10,30. Oiva vapun peruskuohari. Vaaleanpunainen on vappuna siitä oiva vaihtoehto, että se sopii piknikeillä tarjottaviin niin liha- kuin kalaruokiin.

