Unkarissa äänestysaktiivisuus on nousemassa ennätyskorkeaksi

Äänestysaktiivisuus on nousemassa korkeaksi Unkarin tämänpäiväisissä parlamenttivaaleissa. Kello 13 mennessä äänensä oli Hungary Electsin mukaan käynyt antamassa jo 42,32 prosenttia äänioikeutetuista. Edellisissä parlamenttivaaleissa sama luku oli 34,33 prosenttia.

Asiantuntijoiden mukaan äänestysaktiivisuuden nousu poikkeuksellisen korkeaksi voi johtaa Unkarin pääministerin Viktor Orbánin ja hänen Fidesz-puolueensa aseman heikentymiseen. Aleksanteri-instituutin yliopistonlehtori Katalin Miklóssy arvioi Iltalehdelle, että nykyisen pääministerin asema voisi huojua vain, jos äänestysaktiivisuus nousisi yli 75 prosentin.

Miklóssy uskoi ennen vaaleja äänestysaktiivisuuden jäävän 60 prosenttiin, mutta tiedot aamupäivän äänestysvilkkaudesta kertoisivat sen nousevan selvästi tätä korkeammaksi, jopa 72-76 prosenttiin. Äänestysaktiivisuus on kuitenkin korkeaa erityisesti Fideszin vahvoilla kannatusalueilla, vaikka uurnilla on käyty vilkkaasti koko maassa.

– Todella ihmeitä pitää tapahtua, että Orbán ei voittaisi. Sen sijaan en usko, että hän saisi kahden kolmasosan enemmistön Miklóssy arvioi IL:lle.

Kahden kolmasosan enemmistöllä parlamentissa Fidesz voisi muuttaa Unkarin perustuslakia ilman muiden puolueiden tukea.

Unkarissa on käytössä vaalijärjestelmä, jossa maan parlamentin 199 jäsenestä 106 valitaan enemmistövaalitavan perusteella. Enemmistövaalitavassa jokaisesta vaalipiiristä valitaan vain yksi ehdokas. Loput 93 parlamentaarikkoa valitaan suhteellisella vaalitavalla koko maan kattavasta vaalipiiristä. Näin eri puolueiden paikkamäärä parlamentissa riippuu kokonaisäänimäärän lisäksi suurelta osin siitä, miten ne pärjäävät yksittäisissä vaalipiireissä.

Here are the last estimations of the share of party list votes and seats. Polling stations open at 6AM and close at 7PM today.#Választás2018 #április8 #Országgyűlés #Orbán #KarácsonyGergely #VonaGábor #Hungary #HungaryElections pic.twitter.com/cN50R522uo

— Hungary Elects (@HungaryElects) April 7, 2018