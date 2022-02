Unkarin Viktor Orbán kannattaa Venäjän sulkemista ulos SWIFT-järjestelmästä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki kertoo Twitterissä keskustelleensa Unkarin pääministeri Viktor Orbánin kanssa Unkarin tilanteesta ja Venäjän vastaisista pakotteista.

– Puhuin tänään uudelleen Unkarin pääministerin V. Orbánin kanssa. Ja hän vakuutti minulle jälleen kerran tukevansa kauaskantoisia Venäjän vastaisia pakotteita. Mukaan lukien SWIFT-järjestelmän estämisestä, Morawiecki kirjoittaa.

SWIFT-järjestelmä on pankkien omistama tiedonvaihtoverkko, jonka läpi kulkee päivittäin 42 000 miljoonaa maksusuoritusta. Mukana on 11 000 pankkia 200 maasta. Venäjän sulkeminen järjestelmästä aiheuttaisi maalle suuria vaikeuksia toimia kansainvälisessä taloudessa, sillä ulossulkemisen johdosta rahansiirto Venäjältä ja Venäjälle keskeytyisi. SWIFT-järjestelmästä ulossulkeminen on yksi raskaimmista pakotteista, joita länsi voi Venäjään kohdistaa.

Aiemmin Euroopan valtioista erityisesti Italia vastusti Venäjän sulkemista SWIFT:istä, mutta on lauantaina ilmoittanut kannattavansa asiaa.

Rozmawiałem dzisiaj ponownie z premierem Węgier V. Orbanem. I po raz kolejny zapewnił mnie o poparciu dla daleko idących sankcji skierowanych wobec Rosji. W tym także o zablokowaniu systemu SWIFT. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) February 26, 2022