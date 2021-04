Unkarin koronatilanne pahenee – tuhannet lääkärit jättivät jo työnsä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uhriluku nousee hälyttävästi rokotuksista riippumatta.

Pääsiäistä vietetään useissa Itä-Euroopan maissa synkissä tunnelmissa, uutisoi BBC. Koronatilanne pahenee, ja etenkin Puolassa ja Unkarissa tartunnat ovat hälyttävässä nousussa. Pelkästään Unkarissa virukseen on kuollut pandemian aikana yli 21 000 ihmistä, ja tällä hetkellä kolmas aalto vaatii päivittäin satoja uhreja. Puolassa tartuntojen määrä on moninkymmenkertainen viime kevääseen verrattuna, jolloin virus ravisutti Eurooppaa.

Unkarissa huolta herättää etenkin maan huutava lääkäripula, BBC kertoo. Maan rokotustahti on EU:n nopeimpia, mutta pelkästään maaliskuussa yli 5500 lääkäriä jätti virkansa palkkakiistan takia. Monet lääkärit suuntaavat nyt ulkomaille. Myös Puola yrittää houkutella maahan lisää lääkäreitä, ja pahimmilla tautialueilla potilaita siirretään lentoteitse vähemmän ruuhkautuneisiin sairaaloihin.

Tsekissä koronatilanne on yhä vakava, mutta tartuntojen määrä on tasaantunut. Virukseen on maassa kuollut yli 21 800 ihmistä. Viranomaiset ovat suunnitelleet koulujen jälleenavaamista, mutta loppukädessä tämän ratkaisee tautitilanteen kehittyminen pyhien jälkeen.