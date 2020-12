Unkarilaismeppi sai natsipuheistaan lievän rangaistuksen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Fidesz aiheutti taas harmia EU-keskustaoikeistolle, mutta jatkaa ryhmän jäsenenä.

EU-parlamentin keskustaoikeistolainen EPP-ryhmä päätti keskiviikkona, että unkarilainen EU-parlamentaarikko Tamás Deutsch saa jatkaa ryhmän jäsenenä. Erottamista oli vaatinut 14 delegaatiota 27:stä. Delegaatio tarkoittaa yhden jäsenmaan EPP-meppejä.

EPP kuitenkin päätti, ettei Deutsch saa jatkossa puhua ryhmän nimissä EU-parlamentin täysistunnossa. Häntä ei myöskään nimitetä EPP-ryhmän tehtäviin EU-parlamentissa.

Deutsch vertasi viime kuussa EPP-ryhmän puheenjohtajaa natseihin ja kommunistisen Unkarin salaiseen poliisiin. Hän pyysi myöhemmin anteeksi puheitaan.

Deutsch edustaa Unkarin johtavaa Fidesz-puoluetta. Fidesz kuuluu EU-parlamentissa EPP-ryhmään. Suomalaisista siihen kuuluvat kokoomus ja kristilliset.

Fideszin jäsenyys EPP:ssä on ollut tähänkin saakka jäädytettynä jo melkein kaksi vuotta. Se ei saa osallistua puoluekokouksiin, ei äänestää, eikä asettaa ehdokkaita ryhmän tehtäviin. Syynä on se, että EPP:n enemmistön mielestä Fidesz ei sitoudu eurooppalaisiin arvoihin eikä oikeusvaltioperiaatteeseen. Kokoomus on vaatinut Fideszin erottamista kokonaan.

EPP toteaa, että Fidesz on toistuvasti hyökännyt EU:ta ja EU:n arvoja vastaan, mikä sotii EPP:n perusarvoja vastaan.

– Sen vuoksi kehotamme Fidesziä pohtimaan, vastaavatko sen poliittiset näkemykset EPP:n näkemyksiä, EPP toteaa kannanotossaan.

Fideszin jäsenyyttä EPP:ssä pohditaan uudelleen sitten, kun terveysolot sen sallivat, EPP toteaa.

LUE MYÖS:

EPP kaavailee Viktor Orbánin liittolaisen erottamista