Unkari antoi luvan kiinalaiselle rokotteelle

Sinopharm on rantautunut Itä-Eurooppaan, samoin venäläisten Sputnik.

Unkari on ensimmäisenä EU-maana antanut käyttöluvan kiinalaiselle koronarokotteelle. Unkari lääkeviranomainen hyväksyi Sinopharm-rokotteen perjantaina vähän ennen kuin EU-lääkeviranomainen antoi luvan Astra Zenecan rokotteelle. Asiasta kertoo Politico.

Lupa annettiin vain vähän sen jälkeen, kun Unkarin pääministeri Viktor Orbán oli radiossa todennut, että kiinalaisen rokoteyhtiön kanssa voidaan tehdä sopimus saman tien. Orbán sanoi, että jos Sinopharmia aletaan tuoda maahan, 1,7 miljoonaa kansalaista voidaan rokottaa maaliskuuhun mennessä.

Unkari on näin ollen antanut luvan jo viidelle rokotteelle. EU:n mukana se on saanut luvan kolmelle, jotka ovat Pfizer, Moderna ja Astra Zeneca. Lisäksi Unkari on hyväksynyt venäläisen Sputnik-rokotteen.

Yhdysvallat ja EU eivät ole antaneet lupaa Sinopharmille, koska kolmannen vaiheen testituloksia ei ole saatavilla.

Kiinan media on ylistänyt Unkaria hyvästä päätöksestä ja arvostellut ”hidasta” EU:ta, joka jää jälkeen rokotusohjelmistaan.

Serbia on toinen Euroopan maa, joka on päättänyt ottaa käyttöön Sinopharmin rokotteen. Kiinasta on jo lähetetty miljoona rokotetta maahan. Myös Sputnik on käytössä Serbiassa. Serbia ei kuulu EU:hun.