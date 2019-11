Unicef: Syyriaan juuttuneet lapset kotiutettava

Noin 28 000 lasta 60 eri maasta on juuttunut Koillis-Syyriaan.

YK:n lastenjärjestö Unicefin pääjohtajan Henrietta Foren mukaan Koillis-Syyrian taisteluiden vuoksi lasten tilanne on edelleen vaikeutunut ja maiden tulee kotiuttaa lapsensa ennen kuin on liian myöhäistä

– Kansallisilla hallituksilla on paitsi velvollisuus, myös mahdollisuus toimia oikein ja tuoda nämä lapset huoltajineen kotiin turvaan ja hoitoon, hän sanoo julkilausumassaan.

Noin 28 000 lasta 60 eri maasta, joista lähes 20 000 on Irakista, on juuttunut Koillis-Syyriaan, pääosin kokoomaleireille. Heistä yli 80 prosenttia on alle 12-vuotiaita ja 50 prosenttia alle viisivuotiaita.

– Lapset elävät siellä oloissa, jotka eivät ole lapsia varten. He tarvitsevat kiireesti suojelua ja hoitoa. Tähän mennessä leireiltä on kotiutettu yli 650 lasta yli 17 maasta. Heistä suurin osa asuu nyt kotimaassaan perheidensä kanssa, osa kotiutettujen äitiensä kanssa. Lapset ovat turvassa, käyvät koulua ja toipuvat sodan ja väkivallan traumoista, Fore sanoo.

Unicef toteaa olevansa huolestunut paitsi näiden muunmaalaisten lasten, myös kymmenien tuhansien syyrialaislasten äärimmäisen kovista olosuhteista Koillis-Syyrian leireillä ja pidätyskeskuksissa.

Viime aikoina alueella on 40 000 uutta maan sisäistä pakolaislasta. Heistä osa on ilman huoltajia, osa loukkaantuneita tai vammautuneita. Heidän tilanteensa on kriittinen ja he tarvitsevat kiireellistä huolenpitoa.

Unicefin mielestä lasten säilöönottoon tulee turvautua vasta viimeisenä keinona ja mahdollisimman lyhytaikaisesti.

– Heitä ei tule pidättää perheensä, tai perheenjäseniinsä kohdistuvan epäillyn perusteella. Jos lapsen epäillään syyllistyneen rikokseen, heitä tulee kohdella lapsina oikeutettuna erityiseen suojelevaan kohteluun.