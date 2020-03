UM: Tarpeetonta matkustamista Pohjois-Italiaan vältettävä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkoministeriö kehottaa välttämään tarpeetonta matkustamista neljään Pohjois-Italian maakuntaan.

Ministeriö toteaa matkustustiedotteessaan, että koronavirusepidemian (COVID -19) tilanne on muuttunut viime päivinä ja tartuntariski on suurentunut Pohjois-Italiassa Veneton, Lombardian, Piemonten ja Emilia-Romagnan maakunnissa. Myös muissa Italian maakunnissa on todettu tartuntatapauksia.

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi Italian viranomaiset ovat ottaneet käyttöön muun muassa liikkumista rajoittavia erityistoimenpiteitä. Tapahtumia on peruutettu ja julkisia kokoontumisia kehotetaan välttämään.

Ministeriö huomauttaa myös, että kiristyneet turvallisuusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä ja matkustaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Koronavirukseen on sairastunut Italiassa lähes 2 300 ihmistä. Sairauteen on menehtynyt tiistai-illan tietojen mukaan 79 ihmistä.