Ministeriön mukaan matkoja Hubeihin vältettävä

Matkustamista Wuhanin kaupunkiin ja muualle Hubein maakuntaan tulee välttää.

Ulkoministeriö huomauttaa myös, että Kiinan viranomaiset ovat rajoittaneet merkittävästi liikkumista Hubein maakunnassa Wuhanissa ja muissa kaupungeissa.

– Myös kaupungeista poistumista on rajoitettu. Viranomaiset laajentavat jatkuvasti toimenpiteitä viruksen leviämisen ehkäisemiseksi koko Kiinassa.

Suomen Pekingin suurlähetystö seuraa tilannetta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n kanssa.

Ministeriö suosittaa kiinnittämään huomiota käsihygieniaan, välttämään eläinkontakteja ja varsinkin toreja, joissa myydään eläviä eläimiä.

Kiinan Wuhanissa on todettu alkuvuonna keuhkokuumetapauksia, joiden aiheuttajaksi on tunnistettu uusi koronavirus (2019-nCoV).

THL kertoo seuraansa tilannetta Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestön WHO:n kanssa

Tähän mennessä tartuntoja on todettu yhteensä lähes 3 000. Suurin osa tapauksista on todettu Kiinassa, valtaosa Wuhanissa. Lisäksi matkailuun liittyviä tapauksia on todettu pääosin Aasian maissa. Euroopan ensimmäiset tapaukset on todettu Ranskassa.

Tämän hetken tiedon mukaan näihin ulkomailla todettuihin tapauksiin ei ole merkittävästi liittynyt jatkotartuntoja, mutta lähikontaktien seuranta jatkuu edelleen.

Sairastuneiden oireita ovat olleet kuume, yskä ja hengenahdistus. Pääosin oireet ovat olleet lieviä ja suurin osa sairastuneista on toipunut hyvin. WHO:n mukaan tapauksista suuri osa on keski-ikäisiä tai iäkkäitä. Monella vakavampia oireita saaneella on lisäksi ollut jokin perussairaus. Tähän mennessä tautiin on kuollut 80 ihmistä, joista lähes kaikki Wuhanissa.

THL:n tämän hetkisen tiedon mukaan useita epidemian alkuvaiheen tapauksia yhdistää oleskelu Wuhanissa torilla, missä myydään mereneläviä ja eläviä eläimiä. Tartuntojen lähdettä ei kuitenkaan vielä tiedetä.

Virus voi tarttua ihmisestä toiseen, mutta leviämisen tehokkuutta eikä tartuttavuusaikaa vielä tunneta tarkasti.

Koronavirukset ovat joukko viruksia, joita on todettu sekä ihmisillä että eläimillä. Ne aiheuttavat tavallisimmin lievän hengitystieinfektion. Vakavia tautitapauksia ovat aiemmin aiheuttaneet SARS ja MERS -koronavirukset. Uusi koronavirus on geneettisesti SARS-.

Suomessa ei ole todettu Wuhanin koronaviruksen (2019-nCoV) aiheuttamia tautitapauksia.