Petteri Orpo: Ulos kriisistä, pimeydestä valoon

Petteri Orpo on kokoomuksen puheenjohtaja ja kansanedustaja.

”Tämä pirulainen on voitettavissa, me nujerramme sen”, näin sanoi tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Se antoi varmasti uskoa monelle painostavassa koronakeväässä.

Koronatoimet ovat tähän mennessä purreet. Suomalaiset ovat hienosti noudattaneet rajoituksia, ja tartuntojen määrä laskee — tästä kiitos kuuluu ihan jokaiselle suomalaiselle. Edessä ovat vielä vaikeammat ajat, on oltava viisautta löytää polku kriisistä ulos.

Milloin tämä loppuu? Tuska kasvaa, kun kriisille ja rajoituksille ei näy loppua. Hoitohenkilöstöä painaa suuri huoli terveydestään ja jaksamisestaan. Kymmenet yrittäjät ovat olleet hätäännyksissään yhteydessä, kun elämäntyö on menossa nurin. Moni joutuu altistamaan itsensä päivittäin työssä, jota ei voi tehdä etänä. Perheiden jaksaminen on koetuksella. Lähes puoli miljoonaa suomalaista on yt-neuvotteluiden piirissä, kymmenet tuhannet yritykset ovat konkurssin partaalla.

On henkisesti varauduttava siihen, että kaikkia rajoituksia ei voida kokonaan purkaa vielä pitkään aikaan. Tarvitsemme kuitenkin suunnitelman, johon sitoutumalla valo häämöttää tunnelin päässä. Kaikki yhteiskunnan toimijat on otettava mukaan koronakriisin taltuttamiseen. Nyt ihan näin ei ole tehty. Hallitus hoitaa kriisiä kovin valtiouskoisesti. Kunnat ja kaupungit, järjestöt ja elinkeinoelämä — kaikki on otettava mukaan, me tarvitsemme kaikki toimijat ratkaisemaan tätä kriisiä.

Koronaviruksen tukahduttaminen tai aggressiivinen rajaaminen on paras tie yhteiskunnan normalisoitumiseen. Yhteiskunnan sulku maksaa Suomelle noin miljardin joka viikko. Kokoomuksen tavoite on saada yhteiskunta mahdollisimman nopeasti, mutta turvallisesti auki. Jotta yhteiskuntaa voidaan avata, epidemian tulee olla hallinnassa.

Kokoomus julkisti oman keskustelunavauksensa koronastrategiasta ja seuraavia toimia tehtäviksi kaikissa eri taudin torjumisen skenaarioissa.

Testauksen tulee olla laajaa ja sen tulee kattaa kaikki, joilla on infektioepäily. Tämä edellyttää, että testauskapasiteettia laajennetaan. Tartuntaketjujen jäljityksen tulee olla aukotonta. Tämä edellyttää, että jäljityshenkilökuntaa lisätään merkittävästi ja käyttöön otetaan jäljittämistä tukevaa teknologiaa. Suojavarusteita hankitaan kriittisten henkilöstöryhmien lisäksi myös laajempaan kuluttajakäyttöön.

Ihmisten keskuudessa julkisilla paikoilla liikkuessa suositellaan käytettäväksi maskeja. Kansainvälisissä esimerkeissä miltei kaikkiin rajoitusten purkamistoimiin on yhdistetty suositus maskien käytöstä. Riskiryhmiä, kuten perussairaita ja ikäihmisiä, suojataan mahdollisimman tehokkaasti. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä testataan aktiivisesti.

Kriisin pitkittymiseen varautumiseksi on tärkeää, että terveydenhuollon normaalitoiminta pidetään niin hyvin käynnissä kuin mahdollista, jotta muut sairaudet eivät jää hoitamatta. Tautiin liittyvän viranomaistiedon tulee olla julkista. Tiedon julkisuus ylläpitää luottamusta ja luo mahdollisuuden jatkuvaan yhteiseen ja kriittiseen punnintaan.

Koronavirus on levinnyt maailmanlaajuiseksi, ja sen lopullinen tukahduttaminen rajoitustoimilla on käytännössä mahdotonta ennen rokotteen kehittymistä. Taudin rajoittaminen hyvin marginaaliseksi on näkemyksemme mukaan kuitenkin edelleen mahdollista. Korostan, että olemme valmiita muuttamaan näkemystämme, mikäli asiantuntijatieto osoittaa toisenlaisia johtopäätöksiä.

Epidemologian asiantuntijat ovat parhaita analysoimaan itse tautia, mutta eettinen ja taloudellinen punninta on osin myös poliitikkojen vastuulla. Kokoomuksen poliittinen tavoite on saada yhteiskunta mahdollisimman nopeasti mutta turvallisesti auki, kuitenkin minimoimalla kuolonuhrien määrä.

Me olemme poikkeuksellisen haasteen keskellä, ja edessä ei ole yhtään helpompaa. Me kukistamme tämän pirulaisen, ja kun se on tehty, alkaa massiivinen työ Suomen nostamiseksi suosta.

