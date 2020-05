Ulkovallat ruokkivat USA:n levottomuuksia, senaattori varoittaa

Ulkomaiset trollit ruokkivat vastakkainasettelua ja väkivaltaa Yhdysvaltojen viime päivien mielenosoituksissa, varoittaa senaatin tiedusteluvaliokunnan puheenjohtaja Marco Rubio. Eri some-tilejä on Rubion yhdistetty ainakin kolmeen ulkoiseen ”vastustajaan”.

Yhdysvalloissa on viime päivinä järjestetty useita mielenosoituksia afroamerikkalaisiin kohdistuvaa poliisiväkivaltaa vastaan. Osa mielenosoituksista on johtanut väkivaltaisiin yhteenottoihin mielenosoittajien ja viranomaisten välillä.

– Vähintäänkin kolmeen ulkomaiseen vastustajaan yhdistetyt some-tilit ovat tänä iltana hyvin aktiivisia mielenosoitusten ja vastareaktioiden tiimoilta, floridalaissenaattori kirjoitti twitterissä lauantai-iltana.

– He eivät luoneet näitä jakolinjoja. Mutta he kannustavat ja edistävät väkivaltaa ja vastakkainasettelua useista näkökulmista, Rubio sanoo.

Tonight seeing VERY heavy social media activity on #protests & counter reactions from social media accounts linked to at least 3 foreign adversaries.

They didn’t create these divisions. But they are actively stoking & promoting violence & confrontation from multiple angles.

