Ulkosuhdejohtaja ehdottaa EU-joukkoja Libyaan

Ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustaja Josep Borrellin mukaan sotilasjoukot voisivat turvata rauhaa.

EU:n tulisi harkita joukkojen lähettämistä Libyaan aselevon täytäntöönpanemiseksi, sanoo unionin ulkosuhteista vastaava korkea edustaja Josep Borrell. EU:n ulkoministerit keskustelevat asiasta maanantaina. Asiasta uutisoi Politico.

– Mikäli aselepo saavutetaan Libyassa, EU:n tulisi olla valmis auttamaan aselevon täytäntöönpanossa ja tarkkailussa.

Joukot voisivat Borrellin mukaan mahdollisesti olla myös sotilasjoukkoja, jotka toimisivat osana EU-operaatiota.

Borrellin ehdotus edeltää sunnuntaina Berliinissä pidettävää rauhankonferenssia, jossa on tarkoituksena päättää yhdeksän kuukautta jatkuneet taistelut Libyan kansainvälisesti tunnustetun GNA-hallinnon ja kapinakenraali Khalifa Haftarin joukkojen välillä.

Konferenssin tavoitteena on saada aikaan pysyvä tulitauko osapuolten välille.

Libya on esillä myös maanantaina EU-ulkoministereiden kokouksessa. Päätettävänä on myös muut toimet Sahelin alueella. Toistaiseksi unioni on pitäytynyt toimista Libyan maaperällä. Samaan aikaan Turkki ja Venäjä ovat ajautuneet tukemaan konfliktin eri osapuolia.

Viime sunnuntaina Moskovassa kokoontuneet osapuolet sopivat Venäjän ja Turkin johdolla alustavasti tulitauosta.

– Kuluneen kuuden kuukauden aikana Turkki ja Venäjä ovat saavuttaneet vahvan vaikutusvallan Libyassa ja he ovat käyttäneet sitä, Borrell sanoo.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan odotti lauantaina, että EU työskentelisi sotilaallisen ratkaisun löytämiseksi Libyassa.

– EU:n on näytettävä, että se on merkityksellinen toimija kansainvälisellä areenalla, Erdoğan sanoi.

Erdoğanin mukaan Libyan kansainvälisesti tunnustetun hallinnon kaatuminen tarkottaisi terrori-uhan nousua myös Euroopassa.