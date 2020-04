Ulkoministeriöstä apua Kela-hakemusten käsittelyyn

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkoministeriöstä tulee 50 viisumivirkailijaa Kelaan ratkaisemaan etuushakemuksia ja purkamaan ruuhkaa.

Työkierto kestää kolme kuukautta.

– Tällä hetkellä koulutamme työvoimaa niin Kelan sisältä kuin uusista rekrytoinneistakin. Olemme erittäin iloisia siitä, että saamme tämän lisäresurssin käyttöömme, kertoo Kelan henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen.

– Viisumivirkailijoilla on jo valmiiksi sellaisia taitoja, joista on hyötyä myös etuushakemusten ratkaisemisessa. Tämä on ainutlaatuinen näyttö poikkihallinnollisesta yhteistyöstä, Lankinen kiittää.

Kela järjestää tulijoille koulutuksen etuusjärjestelmiin ja hakemusten ratkaisemiseen. Viisumivirkailijat tulevat tekemään myös asiakaspalvelutyötä. Työsuhteen ehdot ovat henkilöstökiertosopimuksen mukaiset.

Kelan lisärekrytointien tarve on yhteensä noin tuhat henkilöä.