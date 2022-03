Ulkoministeriö kiistää mediaväitteet Venäjän vaatimuskirjeestä Suomelle

Ulkoministeriön viestinnästä kerrotaan, ettei ministeriöllä ole tietoa jonkinlaisesta uudesta Venäjän turvatakuuvaatimuksesta Suomelle.

Esimerkiksi Itä-Euroopassa toimiva Nexta-media ja itsenäinen venäläinen Echo Moskvy ovat kertoneet sosiaalisessa mediassa varhain tänään, että Venäjä olisi lähettänyt Suomelle ja Ruotsille kirjeen, jossa mailta vaaditaan turvatakuita Venäjälle.

Mediaväitteet ovat levinneet sosiaalisessa mediassa ja herättäneet runsaasti kysymyksiä. Ulkoministeriön mukaan mitään tällaista kirjettä ei siis kuitenkaan ole tullut.

Venäjä lähestyi useita Etyjin jäsenmaita kirjeitse helmikuun alussa. Kirjeessä kysyttiin maiden kantoja Venäjän viime aikoina esillä pitämiin turvallisuuskysymyksiin. Venäjä vaati ennen hyökkäämistä Ukrainaan muun muassa Naton joukkojen poistamista Itä-Euroopasta ja Naton itälaajenemisen kieltämistä.

#Finland and #Sweden, which are not #NATO members, have received letters from #Putin demanding to provide security guarantees for #Russia. pic.twitter.com/qr9azEsRxJ

— NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022