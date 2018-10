Ulkoministeri vertasi EU:ta Neuvostoliittoon – Latvialta tuli kovaa sanomista

Britannian ulkoministeri Jeremy Hunt vertasi EU:ta Neuvostoliittoon ja vankilaan. Huntin mukaan EU rankaisee ”jäsentä, joka haluaa lähteä”.

– EU perustettiin puolustamaan vapautta. Neuvostoliitto oli se, joka esti ihmisiä lähtemästä, Hunt totesi konservatiivien konferenssissa Birminghamissa.

Latvian Britannian-suurlähettiläs Baiba Braže vastasi Huntin kommentteihin Twitterissä. Hän suuntasi sanansa brittiministerin puheesta tviitanneelle Sky Newsin toimittajalle.

– Ihan vaan tiedoksi. Neuvostoliitto tappoi, karkotti, ajoi maanpakoon ja vangitsi satojatuhansia Latvian asukkaita vuoden 1940 laittoman miehityksen jälkeen, Baiba Braže kirjoittaa.

Hän jatkaa Neuvostoliiton pilanneen kolmen sukupolven elämän.

– EU on taas tuonut vaurautta, tasa-arvoa, kasvua ja kunnioitusta, hän toteaa.

Dear @faisalislam , just FYI – Soviets killed, deported, exiled and imprisoned 100 thousands of Latvia's inhabitants after the illegal occupation in 1940, and ruined lives of 3 generations, while the EU has brought prosperity, equality, growth, respect. #StrongerTogether https://t.co/BNUvmsgXnR

— Baiba Braže 🇱🇻 (@BaibaBraze) September 30, 2018