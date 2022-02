Ulkoministeri: Valko-Venäjän alueelta uhataan konkreettisesti Kiovaa

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan Valko-Venäjän tilanne keskustelutti paljon EU:n ulkoministerien kokouksessa Brysselissä maanantaina.

Venäjän joukot ovat jäämässä toistaiseksi Valko-Venäjälle, vaikka maiden yhteinen sotaharjoitus on tullut päätökseen. Venäjän presidentti Vladimir Putin oli luvannut aiemmin, että Valko-Venäjälle siirretyt joukot vedetään suunnitellusti pois harjoitusten jälkeen.

– Vakavampana asiana nousi esille se, että tämä sotaharjoitukseksi kutsuttu tapahtuma Venäjän ja Valko-Venäjän välillä jatkuu siten, että Valko-Venäjän alueelta konkreettisesti uhataan Ukrainaa ja Ukrainan pääkaupunkia Kiovaa, joka on vielä lähempänä Valko-Venäjän rajaa kuin Venäjän rajaa, ministeri Haavisto sanoi toimittajille tiedotustilaisuudessa etäyhteyden välityksellä.

Hän kertoi, että tämä koetaan vihamielisenä toimintana paitsi naapurimaiden osalta niin myös koko EU:n alueella.

– Jos Valko-Venäjän identiteetti oli aikaisemmin tällainen idän ja lännen välissä toimiminen ja tasapainon löytäminen, nyt koettiin, että on tapahtunut geopoliittinen muutos. Valko-Venäjä on luisunut yhä lähemmäksi Venäjää ja toimii ikään kuin heidän kassaranaan tässäkin konfliktissa, Haavisto sanoi.

Hänen mukaansa pahimmassa mahdollisessa tilanteessa Valko-Venäjän maaperää käytetään Venäjän ydinaseiden sijoittamiseen Euroopassa.

– Tässä mielessä se Valko-Venäjän alkuperäinen identiteetti on kovasti muuttunut näiden tapahtumien seurauksena.

Ukrainan tilanne on kiristynyt äärimmilleen. Kaupallisen Maxar-yhtiön tuoreiden satelliittikuvien perusteella useat Venäjän asevoimien joukko-osastot ovat siirtyneet viikonlopun aikana lähemmäksi Ukrainan rajaa. USA:n presidentti Joe Biden on varoittanut Venäjän hyökkäysaikeista, jotka voivat toteutua pian.

Ukrainan puolustusministeri Alexei Reznikov suhtautuu epäilyksellä Yhdysvaltain tiedustelutietoihin. Hänen mukaansa alkuviikosta tapahtuvaa hyökkäystä tuskin tapahtuu, sillä varsinaisia hyökkäysosastoja ei ole vielä muodostettu rajan lähelle. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Puolustusministerin mukaan Ukrainan tiedustelu ei ole toistaiseksi havainnut joukkoja, jotka olisivat valmiita välittömään hyökkäykseen.

– Tämä ei tarkoita, etteikö joukkoja voisi siirtää paikalle, sillä riskit ovat edelleen olemassa, Reznikov jatkoi.

New satellite images from open source @Maxar – Russian military reportedly on the move, and stationed, near #Ukraine border. #Russia https://t.co/aN6P9EII6f

— Anna Botting (@annabotting) February 20, 2022