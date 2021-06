Ulkomailta tulleiden tartuntojen osuus on kaksinkertaistunut

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Havaituista koronatapauksista 16 prosenttia on peräisin muualta kuin Suomesta.

Ulkomaisten koronavirustartuntojen osuus on kasvanut viime viikkojen aikana.

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkin mukaan tartuntojen osuus on nyt 16 prosenttia, mutta jatkotartuntoja näistä on vain 1,5 prosenttia.

– Selvä ero edelliseen viikkoon nähden on se, että ulkomailta peräisin olevien tartuntojen osuus on käytännössä kaksinkertaistunut. Jatkotartuntoja on onneksi näistäkin varsin vähän, Voipio-Pulkki sanoi tiedotustilaisuudessa.

Hänen mukaansa ilmiö johtuu siitä, että monissa maissa on Suomea korkeampi ilmaantuvuus. Osa kantaa virusta täysin oireettomana.

– Sen vuoksi on hyvin tärkeää, että näitä viranomaisten neuvomia rajaterveysturvallisuustoimenpiteitä hyvin tarkasti noudatetaan.

Toukokuussa tasaisena pysynyt ilmaantuvuus on laskenut viime aikoina nopeasti, joten epidemiatilanne muistuttaa nyt viime vuoden kesäkuun alkua. THL:n mukaan lasku on hitainta väkirikkailla alueilla, joilla esiintyvyys on ollut pitkään korkealla tasolla.

Viikolla 21 noin 3 500 henkilöä asetettiin karanteeniin, ja 25 prosenttia infektioista todettiin jo karanteenissa olevilta.

– Tartunnanlähde selviää edelleen kohtalaisen hyvin, keskimäärin 60 prosentissa tapauksista. Tämä luku on aika tarkkaan Uudenmaan luku, muissa sairaanhoitopiireissä se on korkeampi, Liisa-Maria Voipio-Pulkki sanoi.