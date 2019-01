Ulkomailla tarhattua lihaa sanotaan riistaksi – eduskuntakysely

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja kysyy liharuokien harhaanjohtavasta markkinoinnista.

Verkkouutiset kertoi keskiviikkoiltana, miten eduskunnan ruokalassa syötiin ”riistabolognesea” uusiseelantilaisesta saksanhirvestä.

Kansanedustaja Eeva-Maria Maijala (kesk.) on nyt tehnyt aiheesta eduskuntakyselyn.

– Tarhoissa kasvatetun lihakarjan lihasta tehdyn ruoan kutsuminen riistaruoaksi synnyttää kuluttajissa vääriä mielikuvia. Tämä voi heikentää myös oikein metsästäjien pyytämän liharuoan menekkiä, Eeva-Maria Maijala toteaa kyselyssään.

Hän viittaa kuluttajansuojalakiin, jossa kielletään markkinoinnissa totuudenvastaisten tai harhaanjohtavien tietojen antaminen, Ne voivat koskea erityisesti kulutushyödykkeen alkuperää, valmistustapaa ja -aikaa.

– EU on vastikään hyväksynyt Suomen asetuksen, jonka mukaan ravintoloiden on Suomessa ilmoitettava käyttämänsä lihan alkuperä kirjallisesti. Vaikka lihan tuotantomaa ilmoitettaisiinkin oikein, niin liharuoan osalta myös harhaanjohtava nimitys voi synnyttää vääriä mielikuvia siitä, mistä liha on peräisin, Maijala huomauttaa.

– Sana ”riista” tarkoittaa lihan tai turkiksen takia metsästettäviä nisäkkäitä ja lintuja tai niistä valmistettua ruokaa. Sana sopii mielestäni hyvin huonosti kuvastamaan tarhoissa kasvatettua lihakarjaa.

Kansanedustajan mukaan ”kansantalouden kannalta on tietysti suositeltavaa käyttää ensisijaisesti kotimaista lihaa aina kun se on mahdollista. Ravintolat ja jälleenmyyjät saavat toki valita käyttämänsä lihan myös ulkomaalaisilta tuottajilta. Liharuoissa ei saisi kuitenkaan käyttää harhaanjohtavia nimikkeitä”.