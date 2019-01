”Ulkomaalaisten rikollisten karkotuksia nopeutettava”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajat tiukentaisivat maahanmuuttopolitiikkaa ja kansalaisuuden saamisen ehtoja.

Perussuomalaisten kansanedustajat Olli Immonen ja Jari Ronkainen katsovat tiedotteessaan, että hallitus on toiminut hampaattomasti ulkomaalaisten rikollisten karkottamisessa pois Suomesta.

Viimeaikaisten, koko maata järkyttäneiden Arabianrannan rikosepäilyjen myötä keskustelu ulkomaalaistaustaisten rikoksiin syyllistyneiden karkottamisesta on heidän mukaansa noussut jälleen pinnalle.

Immosen ja Ronkaisen mukaan Suomesta karkotettiin viime vuonna lähes tuhat henkilöä; näistä valtaosa luvattoman maassaolon vuoksi ja vain osa rikoksiin syyllistymisen vuoksi.

Kaksikko mukaan vuodenvaihteessa voimaan tulleen uuden lainsäädännön on kerrottu helpottavan karkottamista.

– Käytännössä lakimuutoksen myötä karkotukset voivat nopeutua sellaisten ulkomaalaisten osalta, jotka on tuomittu rikoksista, joista on säädetty enimmäisrangaistuksena vähintään yksi vuosi vankeutta tai joiden on todettu syyllistyneen toistuvasti rikoksiin, Immonen toteaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa aiemmin karkottaminen on vaatinut kyseisten tuomioiden lainvoimaisuutta, jolloin tuomittu henkilö on voinut jäädä Suomeen siksi aikaa, kun odottaa hallinto-oikeuden päätöstä asiassa. Karkotusten määrää lakimuutos ei Immosen mielestä tule muuttamaan,

– Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) on kehunut uuden lainsäädännön nopeuttavan rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottamista, mutta tällä yritetään vain kääntää katseet siltä tosiasialta, että meillä on edelleen samat ongelmat kuin ennenkin. Esimerkiksi tietyt maat eivät aina suostu vastaanottamaan kansalaisiaan. Tähän uusi lakimuutos ei vaikuta mitenkään, kansanedustaja Ronkainen muistuttaa.

Kansalaisuuslaki

Kaksikon mukaan oman ongelmansa aiheuttavat sellaiset ulkomaalaistaustaiset henkilöt, jotka ovat jo saaneet Suomen kansalaisuuden, kuten osa Oulussa vangituista miehistä, joiden epäillään muun muassa käyttäneen alaikäisiä lapsia seksuaalisesti hyväksi.

Immosen ja Ronkaisen mielestä kansalaisuuden saaneita henkilöitä on käytännössä mahdoton karkottaa maasta, ellei nykyistä kansalaisuuslakia muuteta.

– Suomen kykyä ulkomaalaisten rikollisten karkottamiseen pitäisi tehostaa monin tavoin. Keskeinen ongelma on tietysti se, että maahamme on annettu jo useamman vuosikymmenen ajan lampsia rajan yli lähestulkoon kenen tahansa. Toinen keskeinen ongelma on, että Suomen kansalaisuuksia myönnetään liukuhihnalta ilman mahdollisuutta kansalaisuuksien perumiseksi silloin, kun henkilö syyllistyy rikoksiin, Immonen sanoo.

Immonen ja Ronkainen tiukentaisivat maahanmuuttopolitiikkaa ja kansalaisuuden saamisen ehtoja tuntuvasti sekä lisäisivät mahdollisuuden kansalaisuuden perumiseksi ulkomaalaistaustaisilta henkilöiltä, jotka ovat syyllistyneet vakaviin tai toistuviin rikoksiin.

Heidän mukaansa Arabianrannassa alakouluikäisen pojan murhasta epäiltynä oleva ulkomaalaistaustainen mies on esimerkki tapauksesta, jossa henkilö on syyllistynyt aiemmin toistuvasti rikoksiin.