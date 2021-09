”Ulkomaalaisten jengit ovat ongelma Suomessakin”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen Jukka Kopran mukaan sisäisessä turvallisuudessa vallalla on monia haitallisia kehityskulkuja.

– Huumeiden käyttö ja siihen liittyvä rikollisuus lisääntyy. Nuorten väkivallanteot ovat otsikoissa. Ulkomaalaisenemmistöiset jengit ovat uhka Suomessakin, kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopra sanoi selontekokeskustelussa eduskunnassa.

Hänen mukaansa sisäisen turvallisuuden selonteko voisi tarjota enemmänkin ratkaisuja.

– Suomalaisen yhteiskunnan tulee auttaa syrjäytyneitä, torjua osattomuutta ja yrittää järjestää asiat siten, että kaikilla on mahdollisuus osallistua yhteiskunnan toimintaan rakentavalla tavalla. Ennalta ehkäisevä toiminta on arvokasta ja tärkeää. Sitä tehtävää ei kuitenkaan ensisijaisesti voi sälyttää poliisille tai muille pelastus- ja turvallisuusviranomaisille, vaan kyse on pääasiassa sosiaali- ja terveysministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön toimialoihin kuuluvasta toiminnasta. Ennalta ehkäisevällä toiminnalla ei ratkaista tällä hetkellä päällä olevia kovan turvallisuuden ongelmia. Selonteko painottuu väärällä tavalla.

Kopran mukaan oppositio toi ryhmän työskentelyssä esiin lukuisia konkreettisia turvallisuuteen liittyviä seikkoja, jotka olisi tullut huomioida.

– Järjestäytynyt rikollisuus, huumeet, jengiytymiongelma monen muun asian ohella olisi tullut huomioida syvällisemmin ja konkreettisemmin. Ne ovat kuitenkin alati kasvavia ongelmia suomalaisessakin yhteiskunnassa.

Viranomaisten aitoja voimavaratarpeita ei Jukka Kopran mukaan kattavasti pohdittu.

– Termiä ”paperiton” pyydettiin toimestamme olemaan käyttämättä jo valtioneuvoston omankin ohjeistuksen mukaisesti, mutta siellä se vaan on, Kopra totesi.

– Poliisien virkojen määrän kasvattamisesta oltiin yhtä mieltä, mutta tietenkin ihmettelen, miksei tämä näy hallituksen käytännön toimissa.



– Onko poliisin työturvallisuus kunnossa nyt ja tulevaisuudessa? Onko kalusto ajan tasalla? Voidaanko Rajavartiolaitoksen valvontajärjestelmiä uudistaa. Miten palo- ja pelastushenkilöstön koulutusta voitaisiin lisätä kun nyt jo kuuluu olevan työvoimapula? Nämä seikat on selonteossa onneksi kyllä tunnustettu, mutta varsinaisia ratkaisuihin olisi voitu paneutua syvällisemmin.

Hänen mukaansa ”kyberrikollisuus, järjestäytynyt rikollisuus, rikollisjengit, nuorten oireilu, huumerikollisuus ja niin edelleen ovat kasvavia ongelmia, jotka kuormittavat poliisia enemmän kuin koskaan”.

– ISIS-terroristien pääseminen Suomeen ja kasvanut vakoilutoiminta kuormittavat suojelupoliisia lisääntyvissä määrin. Palo- ja pelastuspuolella sekä rajavartiolaitoksessa on koulutus- ja investointitarpeita. Nämä kaikki osa-alueet on otettava haltuun eikä se onnistu ilman tarkkaa yhteistä tilannetietoisuutta ja resurssien lisäämistä.

– Poliisit, pelastajat, rajavartijat ja muut turvallisuuden etulinjassa toimivat ansaitsevat parempaa.