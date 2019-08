Ulkomaalaistaustaisilla teetetty palkatonta työtä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SAK ja Rikosuhripäivystys muistuttavat, että palkaton harjoittelu on mahdollinen hyvin harvoissa tilanteissa.

Sekä Rikosuhripäivystykseen että SAK:n maahanmuuttajien työsuhdeneuvontaan on tullut jonkin verran yhteydenottoja ulkomaalaistaustaisilta työntekijöiltä palkattomasta kahden viikon tai jopa useamman kuukauden pituisista työharjoitteluista, jonka aikana työnantaja on halunnut arvioida, tekeekö hän harjoittelijan kanssa työsopimuksen.

Osaa yhteydenottajista on mietityttänyt, miten toimia, kun he eivät ole saaneet työharjoittelun jälkeen työsopimusta eivätkä myöskään palkkaa tekemästään työstä.

– Jos kyseessä on työsuhde, on silloin maksettava työntekijälle työehtosopimuksen mukaista palkkaa, SAK:n Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonnan asiantuntija Maaret Pulliainen sanoo.

– Valtaosa työnantajista toimii oikein, mutta yhteydenottajien tapauksissa on vahvoja viitteitä siitä, että osa työnantajista kiertää näin velvoitteitaan. Samalla on käytetty hyväksi ulkomaalaistaustaisten henkilöiden tietämättömyyttä Suomen työelämän pelisäännöistä.

Rikosuhripäivystyksen asiakkaat ovat myös kertoneet joidenkin työnantajien vaihtavan ”harjoittelijoita” uusiin ilman, että he maksavat palkkaa tehdystä työstä.

– Vaikka työntekijä on hoitanut työt tällaisen palkattoman jakson ajan hyvin, ei luvattua sopimusta tehdä, vaan tilalle otetaan uusi ulkomaalainen työntekijä samanlaisin ehdoin ja lupauksin. Tällainen työntekijöiden hyväksikäyttö täyttää työsyrjintärikoksen tunnusmerkit, sanoo Rikosuhripäivystyksen erityisasiantuntija Pia Marttila.

Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonta ja Rikosuhripäivystys muistuttavat, että työnantajien on aina selvitettävä täyttyvätkö palkattoman työharjoittelun ehdot.

– Pääsääntö on, että palkaton harjoittelu on mahdollinen vain virallisen oppilaitoksen tai TE-toimiston kautta, jolloin harjoittelu on aina opetuksellista, Marttila tiivistää.

– Työsopimusta solmittaessa työntekijällä ja työnantajalla on mahdollisuus sopia työsuhteen alkuun sijoittuvasta koeajasta. Koeajan tarkoituksena on selvittää, vastaako tehty työsopimus puolin ja toisin etukäteisodotuksia, Pulliainen sanoo.