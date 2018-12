Ulkomaalaisia on poliisin mukaan uhkailtu Oulussa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Oikeutta ei saa Oulun poliisin mukaan missään tapauksessa ottaa omiin käsiin.

Oulun poliisi kertoo saaneensa tietoonsa eri tahoilta, että ulkomaalaisiin tai siltä näyttäviin ihmisiin on kohdistunut viime aikoina vihapuheita sekä asiatonta ja jopa uhkaavaa käyttäytymistä. Näin on tapahtunut, vaikka kyseessä on ollut ulkomaalaistaustainen perhe liikkeellä lasten kanssa.

Poliisin mukaan on ymmärrettävää, että lapsiin kohdistuneet seksuaali- ja väkivaltarikokset herättävät voimakkaita tunteita ja ärtymystä. Poliisi kuitenkin korostaa, ettei kukaan Suomessa oleskeleva saa joutua aiheettomasti epäilyksenalaiseksi, pilkatuksi tai tuntea oloansa uhatuksi.

”Vaikka viime päivinä olemme tiedottaneet useista samankaltaisista, törkeistä rikosepäilyistä, ei oikeutta saa missään tapauksessa ottaa omiin käsiin”, poliisin tiedotteessa painotetaan.

Poliisi vetoaa, ettei se joutuisi selvittelemään viharikoksina tehtyjä rikoksia ulkomaalaistaustaisia henkilöitä kohtaan, vaan voisi käyttää senkin ajan törkeiden lapsiin kohdistuneiden rikosten tehokkaaseen tutkintaan.

Oulun poliisilaitos tutkii tällä hetkellä yhteensä viittä alaikäiseen tyttöön kohdistunutta törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä ja törkeää raiskausta. Aiemmin poliisilaitos on tiedottanut yhdestä laajemmasta kokonaisuudesta, jossa rikoksesta epäiltyinä on kahdeksan ulkomaalaistaustaista miestä. Lisäksi on tiedotettu myös kahdesta Oulun Tuirassa tapahtuneesta lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta, josta toisen epäillään olevan törkeä.

Oulussa epäillään myös, että marraskuussa on yksityisasunnossa tapahtunut törkeä raiskaus ja törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, jossa uhrina on ollut 15-vuotias kantasuomalainen tyttö ja rikoksesta epäiltynä hieman yli 20-vuotias ulkomaalaistaustainen mies. Mies on vangittu eilen maanantaina todennäköisin syin epäiltynä näihin rikoksiin.

Lisäksi Oulun poliisilaitos tutkii lokakuussa tapahtunutta törkeää raiskausta ja törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä, jossa niin ikään ulkomaalaistaustaisen miehen epäillään syyllistyneen mainittuihin rikoksiin.

Tällä hetkellä näistä rikoksista epäiltyinä on kymmenen henkilöä tutkintavankeudessa. Vaikka puheena olevissa rikoksissa ei näyttäisi olevan liittymiä keskenään, pitää poliisi tämän kaltaisten rikosten viimeaikaista määrää sekä niiden samankaltaisia piirteitä erittäin huolestuttavana asiana. Poliisin mukaan osassa rikoksia on sosiaalisen median käyttämisellä ollut roolinsa.

Saksasta tavoitettu rikoksesta epäilty mies on vangittu poissaolevana. Oulun poliisi julkaisi 11. joulukuuta kuvan yhdestä rikoksesta epäillystä miehestä niin sanottuun laajaan lapseen kohdistuneeseen seksuaalirikosvyyhteen liittyen ja pyysi yleisöltä havaintoja. Samana päivänä saadun tiedon mukaan tämä henkilö oli Saksan poliisilla kiinniotettuna.

Maiden viranomaisten välisestä tiedon katkoksesta johtuen henkilö oli kuitenkin poliisin mukaan ehditty vapauttaa Saksassa ennen kuin hänet saatiin siirrettyä Suomeen. Tämän henkilön on kuitenkin Oulun käräjäoikeus vanginnut poissaolevana todennäköisin syin epäiltynä törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja törkeään raiskaukseen. Henkilöstä on annettu kansainvälinen etsintäkuulutus.