Ulkomaalainen kertoo: Sain työpaikan Suomesta, mutta en saa palkkaa

Meksikolaissyntyinen fyysikko, Stanfordin yliopistosta fysiikan tohtoriksi valmistunut Deborah Berebichez kertoo saaneensa töitä Suomesta.

– Minulla on työpaikka Suomessa. En voi saada palkkaa – vielä, Deborah Berebichez kertoo Twitterissä.

Hänellä oli eilen tiistaina jo kolmas tapaaminen Nordean kanssa ”osana prosessia avata pankkitili”. Kaksi tapaamista on ollut henkilökohtaisia.

– He (Nordeassa) sanoivat, että viikko vielä, Berebichez kertoo hastagilla #FinlandIsNotEasyForForeigners (Suomi ei ole helppo ulkomaalaisille).

Berebichez kertoo myös, että ulkomaalaisten on vaikea vastaanottaa postipaketteja Suomeen Yhdysvalloista.

– Meiltä on kadonnut seitsemän pakettia toukokuun jälkeen, koska olemme saaneet postin ilmoituksen ja pyytäneet paikallista ystävää maksamaan tullimaksun (paikallista pankkitiliä edellytetään) ja sitten ei mitään, Berebichez kertoo.

Hänen mukaansa postin työntekijät eivät ole pystyneet selvittämään, mihin paketit ovat kadonneet.

Berebichez oli esillä julkisuudessa kesällä, kun hän kertoi perheen kohtaamista vaikeuksista Suomessa. Hän päätti jättää Helsingin kaupungin Helsinki Business Hubin järjestämän 90 Day Finn -ohjelma, johon valittiin 15 ulkomaalaista teknologia-alan ammattilaista, yrittäjää ja sijoittajaa.

Berebichez perusteli ohjelman jättämistä ”järkyttävän vaikealla kokemuksella”. Hän kertoi myös, että palkkataso on Suomessa paljon huonompi kuin hän osasi odottaa.

Berebichez on nyt saanut töitä VTT:ltä.

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) kertoi kuukausi sitten, että tällä hetkellä Suomeen saapuvalla maahanmuuttajataustaisella ihmisellä on ”käsittämättömiä hallinnollisia ongelmia”.

Ministerin mukaan esimerkiksi henkilötunnuksen saaminen kestää liian pitkään. Henkilötunnusta edellytetään muun muassa pankkipalvelujen saamiseen.

