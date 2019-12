Valiokunnassa erimielisyys Pekka Haaviston toimista

Perussuomalaiset ovat tyytymättömiä ulkoministerin selvitykseen al-Holin tilanteesta.

Ulkoasiainvaliokunta ei ollut yksimielinen ja joutui äänestämään ottaessaan tiistaina kantaa ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) toimiin liittyen Syyrian al-Holin pakolaisleirin tilanteeseen ja mahdollisiin palautussuunnitelmiin. Valiokunta oli pyytänyt Haavistoa tiistaiksi kuultavaksi asiasta. Valiokunnan perussuomalaiset jäsenet katsoivat, ettei ulkoministerin selvitys ollut riittävä. Muiden puolueiden edustajat olivat toista mieltä ja valiokunnan enemmistö antoi näin tukensa Haavistolle.

Valiokuntaa johtaa perussuomalaisten kansanedustaja Mika Niikko. Hän vetosi etenkin puutteelliseen informointiin.

– Oleellisin kysymys oli, miksi valiokunta jätettiin informoimatta tästä meneillään olevasta tilanteesta. 16.10 meillä oli valiokunnassa ministeri kuultavana ja hän silloin sanoi, ettei ryhdytä mihinkään toimenpiteisiin ihmisten palauttamiseksi al-Holin leiriltä pois, Niikko perusteli perussuomalaisten eriävää linjaa toimittajille valiokunnan kokouksen jälkeen.

Ulkoministeri Haavisto kertoi jo eilen tiedotustilaisuudessaan, että valtioneuvostoa on informoitu määrävälein al-Holin tilanteesta ja että perheiden tapauskohtaisella palauttamisella on ollut koko hallituksen tuki. Myös presidenttiä on pyydettäessä informoitu. Ulkoasiainvaliokunta on myös saanut ”yleistiedon”, missä mennään ja valiokunnan kanssa on käyty ainakin kahdesti ”perusteellisempi al-Hol-keskustelu”. Niikon mukaan noissa keskusteluissa olisi annettu kuitenkin nimenomaan ymmärtää, ettei minkäänlaisiin toimenpiteisiin ihmisten hakemiseksi al-Holin leiriltä olla ryhtymässä.

Ulkoministeri Haavisto kiisti jo eilen illalla tiedotustilaisuudessa Ilta-Sanomien tiedot, joiden mukaan hän olisi yrittänyt painostaa ulkoministeriön konsulipäällikköä Pasi Tuomista tuomaan Syyrian al-Holin pakolaisleirin lapset Suomeen konsulikyydillä. Haavisto kiisti myös väitteet Tuomisen ”syrjäyttämisestä”, kun tämä lehden mukaan oli kieltäytynyt tehtävästä. Haavisto korosti, että Tuominen vastaa kaikista konsulipäällikön tehtävistä, mutta kertoi nimittäneensä erikseen al-Holin asioista vastaavan kokopäiväisen henkilön, jonka nimeä hän ei turvallisuussyistä halunnut mainita.

Haavisto viittasi tiedotustilaisuudessa oikeuskansleri Tuomas Pöystin 10. lokakuuta tekemään ratkaisuun, jonka antoi ymmärtää luoneen painetta ja jonka mukaan al-Holin leirillä olevia lapsia tulisi auttaa kaikin keinoin, mitä ulkoministeriöllä on käytössään. Haavisto korosti kuitenkin jo kesällä selvinneen, ettei paikalla oleva kurdihallinto päästä lapsia lähtemään leiriltä ilman vanhempiaan eikä Suomi voi olla näin ollen mukana erottamassa lapsia vanhemmistaan väkisin.

Haaviston mukaan Suomen linja on se, että perheitä voidaan tapauskohtaisesti palauttaa ja harkintavastuu tässä on asian tuntevilla viranomaisilla.

Ulkoasiainvaliokunnan kuultavana oli tiistaina myös oikeuskansleri Pöysti. Hän korosti sisään mennessään toimittajille, miten hänen ratkaisussaan on useita ulottuvuuksia lähtien lasten oikeuksista suomalaisten turvallisuuteen ja terrorismin uhkaan. Johtopäätökset ovat viime kädessä toimivaltaisilla viranomaisilla ja maan hallituksella.

Pöysti ei valiokuntaan mennessään lähtenyt spekuloimaan, oliko Haavisto kenties ylitulkinnut hänen ratkaisuaan ulkoministerin kerrottua ratkaisun luoneen painetta toimia ja puhuneen mandaatista tapauskohtaisesti kotiuttaa perheitä.

LUE MYÖS:

Kohu ISIS-leirin suomalaisista: Näin Pekka Haavisto vastaa

Kansanedustajat: Pekka Haavisto väitti ISIS-palautuksista virheellisesti