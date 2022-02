Ukrainasta paetaan – Venäjä kerää joukkojaan hyökkäykseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puolaan saapuu naisia, lapsia ja vanhuksia, kun asevelvolliset miehet jäävät Ukrainaan.

Ukrainasta on virrannut Puolaan yhä enemmän pakolaisia. Näistä pelkästään 15 000 viimeisen neljän tunnin aikana, kertoo BBC.

Puolan apulaissisäministerin Pawel Szefernakerin mukaan yli 100 000 ukrainalaista on paennut Puolaan 24. helmikuuta jälkeen. Szefernakerin mukaan Puola kykenee ottamaan vastaan 50 000 pakolaista päivässä, mikä olikin perjantaina 25. helmikuuta saapujien määrä.

Yhteensä yli 150 000 ukrainalaista on paennut Puolan lisäksi muihin naapurimaihin, Slovakiaan, Unkariin, Moldovaan ja Romaniaan. Puolassa ukrainalaisväestön määrä on noin puolitoista miljoonaa. Ukrainasta pakenevat ovat pääasiassa naisia ja lapsia sekä asevelvollisuusiän ulkopuolella olevia miehiä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on vedonnut ukrainalaisiin, että nämä syrjäyttäisivät oman hallituksensa.

– Vetoan Ukrainan asevoimien sotilaisiin. Älkää antako uusnatsien ja ukrainalaisten äärinationalistien käyttää lapsianne, vaimojanne ja vanhuksianne ihmiskilpinä. Ottakaa valta omiin käsiinne, Putin sanoi.

Samaan aikaan Kiovassa ovat soineet ilmahälytyssireenit, kun Venäjä on pommittanut kaupunkia ohjuksin ja raketein. Aamuisessa ohjusiskussa kiovalaisen kerrostaloon sai surmansa kaksi ihmistä.

Venäjän miehittämältä Krimiltä lähtenyt hyökkäys on edennyt etelässä Asovanmeren rannikolla, jossa Ukrainan puolustus on ollut vähäistä. Tarkoituksena on saartaa strategisesti tärkeä Mariupol ja koko Donbas lännestä käsin.

Samaan aikaan Yhdysvaltain tiedustelu kertoo Putinin kutsuneen lisää reserviläisiä rintamapalvelukseen ja lähettäneen Ukrainaan kymmeniätuhansia lisäjoukkoja. Seuraavan 24 tunnin aikana on tarkoitus aloittaa suurhyökkäys kolmella suunnalla eli Kiovassa, idässä ja etelässä .

Ukrainalaisten puolustustahto Kiovassa on kova. Vapaaehtoisille on jaettu yli 25 000 rynnäkkökivääriä ja asukkaat osallistuvat puolustukseen tekemällä polttopulloja sekä rakentamalla barrikadeja.