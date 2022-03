Ukrainasta paennut yli 2,8 miljoonaa ihmistä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eniten pakolaisia on YK:n mukaan siirtynyt Puolaan.

Yli 2,8 miljoonaa ihmistä on paennut sotaa Ukrainasta YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n tuoreimpien tietojen mukaan.

Eniten pakolaisia on siirtynyt Ukrainan naapurimaihin.

Puolassa on 13. maaliskuuta päivitettyjen lukujen mukaan noin 1,7 miljoonaa sotaa pakenevaa. Unkarissa on 255 000, Slovakiassa 204 000, Moldovassa 106 000 ja Romaniassa 84 000 pakolaista. Venäjälle on lähtenyt 131 000 ja Valko-Venäjälle 1 200 ukrainalaista.

Muihin Euroopan maihin on paennut 304 000 ihmistä.

YK:n pakolaisjärjestö muistuttaa, että luvuissa on pyritty huomioimaan pakolaisten maastapoistumiset. Moldova on esimerkiksi vastaanottanut alueelleen yli 300 000 pakolaista, mutta iso osa heistä on jatkanut matkaansa muihin Euroopan maihin.