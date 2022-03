Ukrainassa kuollut yli 2000 siviiliä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ukrainan valtion hätäpalvelun mukaan siviilejä kuolee koko ajan.

Hätäpalvelun mukaan kuluneen vajaan viikon aikana Venäjän tulituksessa on kuollut yli 2 000 siviiliä. Lukuun eivät sisälly taisteluissa kaatuneet.

– Lapsia, naisia ja puolustusvoimiemme jäseniä kuolee joka tunti, lausunnossa sanotaan.

Hätäpalvelun mukaan Venäjä on tuhonnut muun muassa lastentarhoja ja sairaaloita.

YK:n raportoima siviiliuhrien määrä on paljon pienempi kuin ”yli 2 000″, joskin YK on todennut, että todellinen uhriluku on todennäköisesti ”paljon korkeampi”.