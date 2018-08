Ukrainassa havaittu uutta Venäjän kalustoa – USA vaatii vetämään joukot pois

Etyjin Ukrainan tarkkailuoperaation lennokki on havainnut Itä-Ukrainassa separatistien hallussa olevalla alueella neljä uutta venäläistä elektronisen sodankäynnin järjestelmää.

Etyjin tiedotteen mukaan kyseessä olivat Leer-3-nimellä tunnettu lennokeilla varustettu yksikkö, komento- ja ennakkovaroituskoneiden häirintään tarkoitettu Krasukha-2, tuliterä automaattinen elektronisen sodankäynnin hallintajärjestelmä RB-109A Bylina ja Repellent-1-lennokintorjuntajärjestelmä. Havainnot tehtiin noin 65 kilometrin päässä Luhanskin kaupungista.

Kyse on verrattain uusista järjestelmistä, joita ei ole käytössä muilla kuin Venäjän asevoimilla. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Etyj on havainnut minkään näistä järjestelmistä Ukrainassa. Havainto tehtiin heinäkuun lopulla.

Yhdysvaltojen ulkoministeriö on reagoinut paljastukseen jyrkästi. Ulkoministeriön tiedottajan Heather Nauertin mukaan neljän uuden venäläisen elektronisen sodankäynnin järjestelmän havaitseminen on lisätodiste siitä, että Venäjän armeija ohjailee Ukrainan sotaa.

– Venäjän on pantava Minskin sopimukset toimeen täydellisesti ja vedettävä joukkonsa pois Ukrainasta, Nauert tviittaa.

.@OSCE_SMM conflict monitors spotted four new Russian electronic warfare systems in eastern #Ukraine — more evidence Russia’s military is orchestrating the conflict in the Donbas. #Russia must fully implement the Minsk agreements and pull its forces out of Ukraine.

