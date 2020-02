”Ukrainan Venäjä-piina voi jatkua vuosikymmeniä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vladimir Putin elättelee ukrainalaisprofessorin mukaan imperialistisia fantasioita.

Vaikka presidentti Vladimir Putinin ehdotukset Venäjän perustuslain muuttamiseksi ovat vielä sinettiä vailla, näyttää ilmeiseltä, että hän pyrkii säilyttämään asemansa maan ylimpänä vallankäyttäjänä hamaan tulevaisuuteen.

– Venäjän perustuslain tarkistaminen on viimeisin askel pois 1990-luvun alun lyhytaikaisesta flirttailusta demokratian kanssa ja kohti maan autoritaarisia perinteitä. Tämä sopii täysin Putinin yhä avoimempaan viehtymykseen Venäjän imperialistista nationalismia kohtaan, jonka juuret ovat varhaisen 1800-luvun ortodoksisuuden, itsevaltiuden ja kansallisuuden kolmiyhteydessä, professori Taras Kuzio kirjoittaa Atlantic Council -ajatushautomon artikkelissa.

– Putinin suunnitelmat elinikäisestä vallasta vaikuttavat erityisen pahaenteisiltä Ukrainasta. Maan edessä avautuu loputtoman imperialistisen aggression näkymä sellaisen valtion taholta, joka pitää suurta osaa nyky-Ukrainasta historiallisesti venäläisenä ja kyseenalaistaa edelleen sen koko olemassaolon oikeutuksen. Ukrainalaisille Putin merkitsee sotaa, joka ei pääty, Kuzio toteaa.

Putinin ideologia ei hänen mukaansa perustu vain 200 vuotta vanhoille opinkappaleille, vaan yhdistelee imperialistisia elementtejä niin tsaarien ajalta kuin Josif Stalinin neuvostodiktatuurin verisiltä vuosilta.

Taras Kuzio on Kiovan Mohyla-akatemian professori ja amerikkalaisen Johns Hopkins yliopiston ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija.

Myönnytykset vain pitkittäisivät painetta

Slaavilaisten kansojen yhteenkuuluvuutta korostavaan Kremlin retoriikkaan on Kuzion mukaan tyypillisesti kuulunut väite, jonka mukaan ukrainalaiset eivät ansaitse itsenäisyyttä.

– Naton huippukokouksessa vuonna 2008 Putin sanoi USA:n presidentille George W. Bushille, että Ukraina ”ei edes ole valtio”. Ajatus nyky-Ukrainasta keinotekoisena kansakuntana on pitkään ollut Venäjän median perusväittämä, Kuzio sanoo.

Toteutettuaan Krimin miehityksen ja laittoman liittämisen kevättalvella 2014 Venäjä pyrki aluksi muovaamaan koko Ukrainan itäisen puoliskon Venäjän protektoraatiksi Novorossija-tunnusten alla.

– Putinin harmiksi näiden valtaosin venäjänkielisten Ukrainan osien ihmiset osoittautuivatkin ukrainalaisiksi patriooteiksi. Siitä huolimatta Putin on edelleen takertunut fantasioihinsa venäjää puhuvien ukrainalaisten ”pelastamisesta”, Kuzio toteaa.

Ukrainan valtiojohdon on hänen mukaansa syytä ymmärtää, että rauha Venäjän kanssa ei ole mahdollinen niin kauan kuin Putin pysyy vallankahvassa.

Myös kansainvälisen yhteisön on hänen mielestään käsitettävä, että Putinin imperialistiset pyrkimykset ovat eksistentiaalinen uhka, jota Kremliä myötäilevät myönnytykset vain entisestään pitkittäisivät.

– Vladimir Putin on nyt Venäjän kruunaamaton tsaari. Hänen valtakautensa kestänee niin kauan kuin hän elää. Ottaen huomioon, että hän on nyt 67-vuotias ja hyvissä voimissa, Putinin aika saattaa jatkua vielä vuosikymmeniä. Se merkitsee Venäjän Ukrainaan kohdistaman aggression jatkumista määräämättömästi. Se on omiaan myös epävakauttamaan laajempaa geopoliittista ympäristöä, kunnes siihen päättäväisesti vastataan, Kuzio arvioi.