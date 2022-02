Ukrainan ulkoministerin tunteikas vetoomus: Pysäyttäkää sotarikolliset

Ukrainan ulkoministeri vaatii Venäjän talouden tuhoamista ja Venäjän eristämistä kansainvälisestä yhteisöstä.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba vaatii Twitterissä viime yön taisteluiden ja ohjusiskujen jälkeen kansainväliseltä yhteisöltä konkreettisia toimenpiteitä.

– Kiova, suurenmoinen, rauhallinen kaupunkimme, selvisi jälleen yhden yön Venäjän maavoimien ja ohjusten iskujen kohteena, Kuleba sanoo.

Hän toteaa yhden ohjuksista osuneen kerrostaloon. Kuleba on ryydittänyt tviittiä kuvalla tuhoutuneesta rakennuksesta. Verkkouutiset kertoi tapauksesta tässä jutussa. Kyseessä on yksi monista esimerkeistä asuinrakennuksiin ja muihin siviilikohteisiin osuneista venäläisiskuista.

Ulkoministeri Kuleballa on tunteikas vetoomus kansainväliselle yhteisölle.

– Esitän maailmalle vaatimuksen: eristäkää Venäjä täysin, karkottakaa lähettiläät, kieltäkää öljyn kuljetukset, tuhotkaa sen talous. Pysäyttäkää venäläiset sotarikolliset!

Kyiv, our splendid, peaceful city, survived another night under attacks by Russian ground forces, missiles. One of them has hit a residential apartment in Kyiv. I demand the world: fully isolate Russia, expel ambassadors, oil embargo, ruin its economy. Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/c3ia46Ctjq

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022