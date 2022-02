Ukrainan ulkoministeri Moskovalle: Otamme seuraavan askeleen

Venäjä ei vastannut Ukrainalle Etyjin Wienin asiakirjan puitteissa esitettyihin kysymyksiin 48 tunnin kuluessa. Aikaraja umpeutui sunnuntaina iltapäivällä. Ukraina pyysi Venäjää selventämään ”epätavallisia sotilaallisia toimiaan”.

– Venäjä ei vastannut Wienin asiakirjan mukaiseen pyyntöömme. Tästä syystä otamme seuraavan askeleen. Pyydämme tapaamista Venäjän ja kaikkien osallistuvien valtioiden kanssa 48 tunnin sisällä keskustellaksemme sen (Venäjän) joukkojen vahvistamisesta ja uudelleensijoittamisesta rajallamme ja väliaikaisesti miehitetyllä Krimillä, toteaa Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba Twitterissä.

– Jos Venäjä on tosissaan puhuessaan turvallisuuden jakamattomuudesta Etyjin alueella, sen on täytettävä sitoumuksensa liittyen sotilaallisen voiman avoimuuteen jännitteiden lieventämiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi.

Venäjän ulkoministeri Srrgei Lavrov lähetti helmikuun alussa usealle Etyji-, EU- ja Nato-maalle kirjeen.

Lavrov vetosi kirjeessä jakamattoman turvallisuuden periaatteeseen, jonka mukaan mikään valtio ei saa vahvistaa turvallisuuttaan muiden valtioiden kustannuksella.

EU-maat ja Nato toimittivat vastuksensa Venäjän edustajille viime viikolla. EU koordinoi Naton kanssa vastausten sisältöä. Venäjä ei hyväksy kollektiivista vastausta vaan odottaa erillisiä vastauksia eri mailta.

Venäjän pelätään hyökkäävän Ukrainaan madollisesti jo hyvin pian. Venäjä kiistää hyökkäysaikeensa.

Useat maat ovat kehottaneet kansalaisiaan poistumaan Ukrainasta, ja Yhdysvaltojen ja Britannian kerrotaan vetäneen Etyj-tarkkailijoitaan Itä-Ukrainasta.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ja Venäjän presidentti Vladimir Putin keskustelivat lauantaina puhelimessa. Bidenin mukaan länsi vastaisi kovilla pakotteilla, jos Venäjä hyökkää Ukrainaan.

Diplomaattiset neuvottelut jatkuvat, mutta osapuolten välillä vallitsee suuri erimielisyys.

If Russia is serious when it talks about the indivisibility of security in the OSCE space, it must fulfill its commitment to military transparency in order to de-escalate tensions and enhance security for all 2/2

Ukraine can now request a meeting under paragraph 16.2, Chapter III "to discuss the matter". It is up to the Polish OSCE Chair to convene the meeting within the next 48 hours. See here the full text of the Vienna Document: https://t.co/bsDBqTvOye@PLinOSCE @OSCE

