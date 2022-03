Ukrainan ulkoministeri: Maailmalla on edessä deputinisaatio

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleban mukaan maailman on syytä katkaista yhteydet Vladimir Putinin johtamaan Venäjään.

Hän esittelee Twitterissä käsitteen ”deputinisaatiosta”.

– Deputinisaatio tarkoittaa pääsemistä eroon Venäjän vaikutteista kaikilla alueilla. Politiikka, kansainväliset suhteet, talous, energia, kauppa, taide, tutkimus ja niin edelleen, hän luettelee.

Kuleban mukaan Putinin Venäjä joutuu kokemaan täydellisen eristyksen.

– Venäjä on tänä päivänä myrkyllinen kumppani, joka on vastuussa sotarikoksista Ukrainassa. Mitä nopeammin maailma katkaisee kaikki siteet, sitä parempi.

Deputinization means getting rid of Russian influence in all spheres. Politics, international relations, economy, energy, business, art, research etc. Russia today is a toxic partner responsible for mass war crimes in Ukraine. The earlier the world cuts all ties, the better.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2022