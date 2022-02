Ukrainan ulkoministeri: Iskekää pakotteilla Vladimir Putinin kavereihin

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kehottaa länsimaita määräämään lisää pakotteita Venäjää vastaan. Hänen mukaansa painetta on nyt lisättävä Venäjän presidentti Vladimir Putinin pysäyttämiseksi.

– Estääksemme Putinin enemmät aggressiot kehotamme kumppaneita määräämään lisää pakotteita Venäjää kohtaan nyt, Dmytro Kuleba twiittaa.

– Ensimmäiset ratkaisevat askeleet otettiin eilen, ja olemme niistä kiitollisia. Nyt on lisättävä painetta Putinin pysäyttämiseksi. Iskekää hänen talouteensa ja ystäviinsä. Iskekää lisää. Iskekää lujaa. Iskekää nyt, Kuleba jatkaa.

Euroopan unioni ilmoitti tiistaina, että se asettaa uusia pakotteita vastauksena Venäjän toimiin Ukrainassa. Pakotelistalla on yhteensä 27 tahoa, joihin kuuluu muun muassa pankkeja ja yksityishenkilöitä.

Myöhemmin illalla myös Yhdysvallat ilmoitti uusista talouspakotteista, joilla se aikoo vastata Venäjän päätökseen tunnustaa Itä-Ukrainan kapinalliset alueet itsenäisiksi.

To stop Putin from further aggression, we call on partners to impose more sanctions on Russia now. First decisive steps were taken yesterday, and we are grateful for them. Now the pressure needs to step up to stop Putin. Hit his economy and cronies. Hit more. Hit hard. Hit now.

