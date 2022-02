Ukrainan tilanne tuli ankkamaalaukseen

Walt Disneyn innoittamista ankkamaalauksista tunnettu Kaj Stenvall on tuonut Venäjän presidentin uuteen teokseensa.

Maalauksessa ankka vaikuttaa kauhistuneelta, kun Vladimir Putin käsittelee vieressä konetuliasetta.

Stenvall twiittasi teoksensa julki muun muassa hashtageilla #ukraina ja #ukrainecrisis.

Taidemaalari Kaj Stenvall on maalannut ankkahahmoja 1990-luvulta alkaen. Vladimir Putin ilmestyi hänen töihinsä jo Krimin miehityksen 2014 jälkeen.

” Pitäisikö olla huolissaan? ”, ” Should I Be Worried ? ”, 2022, oil on board, 40 x 50 cm. #ukraina #UkraineCrisis #oilpaintings #realism #contemporaryart #art #artistsontwitter #popart pic.twitter.com/wW2729yPtx

— Kaj Stenvall (@KajStenvall) February 14, 2022