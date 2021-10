Ukrainan tiedustelu varoittaa: Separatisteilla salaisia valmisteluja

Ukrainan sotilastiedustelun mukaan Venäjä-mieliset separatistit tekevät salaisia valmisteluja Itä-Ukrainan Donbassin konfliktialueella tehostaakseen Ukrainan hallituksen joukkoihin suunnattua kranaattitulta, kertoo uutissivusto rbc.ua.

Itä-Ukrainassa olevien miehitysjoukkojen johdon kerrotaan kasvattavan yksiköiden taisteluvalmiutta.

Separatistien sanotaan kuljettavan salaa ammuksia ja kehittyneitä asejärjestelmiä etulinjan asemiin sekä kouluttavan sabotöörejä ja tiedustelijoita. Lisäksi tykistö- ja kranaatinheitinyksikköihin kuuluvien taistelijoiden koulutusta on tehostettu.

– Siten miehittäjät valmistautuvat salaa tehostamaan Ukrainan hallituksen joukkojen asemiin kohdistettua kranaattitulta aiheuttaakseen vahinkoa, provosoidakseen vastatoimia ja tuhotakseen valvontajärjestelmiä, Ukrainan sotilastiedustelu toteaa lausunnossaan.

Ukrainassa on käyty sotaa jo yli seitsemän vuotta. Venäjä miehitti Ukrainalle kuuluvan Krimin niemimaan talvella 2014. Hieman myöhemmin alkoivat Venäjä-mielisten separatistien ja Ukrainan hallituksen joukkojen yhteenotot Itä-Ukrainassa, jonne ovat muodostuneet Donetskin ja Luhanskin alueiden separatistiset ”kansantasavallat”.

In #Ukraine, the Main Intelligence Directorate of the Ministry of Defence stated that DPR & LPR militants in #Donbas conflict zone were conducting covert preparations to intensify shelling, with ammunition being delivered to forward positions:https://t.co/3yO4B3rzKx

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) October 7, 2021