Ukrainan tiedustelu kertoo paljastaneensa presidentin murhayrityksen

Ukrainan tiedustelu kertoo torjuneensa presidentti Volodymyr Zelenskyiin viime viikolla kohdistuneen salamurhayrityksen. Asiasta kertoo brittiläinen Daily Mail.

Turvallisuusviranomaiset ottivat 25-henkisen ryhmän kiinni Užhorodin kaupungissa Länsi-Ukrainassa.

Ukrainan tiedustelun mukaan Venäjän salaisen palvelun johtama sabotaasiryhmä oli matkalla pääkaupunki Kiovaan. Sen tehtävänä oli presidentin tappamisen lisäksi soluttautua hallintoon.

Volodymyr Zelenskyiin on kerrottu selvinneen jo useasta salamurhayrityksestä Venäjän hyökkäyksen alettua. Kreml on kiistänyt osallisuutensa yrityksiin.

