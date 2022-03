Ukrainan tiedustelu: Hyökkääjä aikoo tuhota metsät

Ukrainan sotilastiedustelun mukaan Venäjä aikoo tuhota metsät miehitetyillä alueilla.

Todisteeksi tiedustelupalvelu on julkaissut kirjeen, jossa Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu väitetysti pyytää presidentti Vladimir Putinilta lupaa aloittaa massahakkuut Ukrainan metsissä.

Kirjeen mukaan hakatut puut myydään ja rahat annetaan Venäjän armeijalle.

Ukrainan tiedustelun mukaan hyökkääjä aikoo toteuttaa tietoisesti vakavan ympäristötuhon.

– Kaikki metsät väliaikaisesti miehitetyillä alueilla ovat suuressa vaarassa, lausunnossa sanotaan.

– Viimeksi näin tapahtui Ukrainan alueella natsien miehityksen aikana.

Kirjeen aitoutta ei ole pystytty vahvistamaan.

⚡️Ukraine’s military intelligence: Russia plans mass logging of Ukrainian forests.

According to a document published by Ukraine's military intelligence, the wood would be sold, and the money would go for the Russian army.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 15, 2022