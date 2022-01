Ukrainan suurlähettiläs TS:lle: Puolustamme länsimaisia arvoja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suurlähettiläs Olga Dibrovan Ukraina on valmistautunut tilanteeseen vuodesta 2010 lähtien.

– Ukrainalaiset eivät ole paniikissa. Ihmiset viettävät tavallista elämää, kertoo Ukrainan Suomen suurlähettiläs Olga Dibrova Turun Sanomille.

Ukraina on nyt paljon paremmin valmistautunut ison naapurinsa hyökkäykseen kuin Krimin miehityksen aikaan vuonna 2014.

– Olemme valmistautuneet tilanteeseen vuodesta 2010, Dibrova sanoo.

Hän muistuttaa, että sotilaallinen uhka on vain yksi vain osa painostusta, vaikka se on näkyvin. Sen lisäksi on käynnissä näkymätön hybridihyökkäys. Esimerkiksi Ukrainan sisällä levitetään monenlaista disinformaatiota ja valeuutisia.

Dibrova kertoo, että Krimin ja Itä-Ukrainan miehitys ja nyt käynnissä oleva kriisi on yhdistänyt ukrainalaisia kautta maan. Iästä, koulutuksesta ja asuinpaikasta riippumatta ukrainalaiset haluavat pitää maansa itsenäisenä ja suvereenina valtiona.

Iso-Britannia varoitti hiljan, että Venäjä suunnitelmissa on nostaa oma nukkehallitsijansa Ukrainan johtoon. Dibrova ei usko, että yritys onnistuisi. Venäjän tukemaa ja kansan maanpakoon vuonna 2014 ajamaa Viktor Janukovitshia ei kaipaa kukaan. Maa ei hevin hyväksyisi uutta Janukovitshia.

– On täysin sopimatonta, että toinen maa haluaa päättää asioista toisen maan puolesta, Dibrova sanoo TS:lle.

Dibrova toteaa, että Ukraina on nyt maailmaa jakavassa etulinjassa. Avoin demokratia, valtioiden itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja lakiin perustuva yhteiskuntajärjestys ovat asioita, joita ukrainalaiset ovat valmiita puolustamaan.